Președintele Nicușor Dan a spus joi că există un acord „în principiu” pentru un nou împrumut de 45 de miliarde de euro pentru Ucraina, chiar dacă unele state membre se opun. România susține acest nou împrumut, împreună cu un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, deoarece și securitatea țării noastre depinde de războiul din Ucraina, a spus șeful statului.

„În principiu, există un acord pentru un împrumut, deci nu pentru donații din bugete naționale, ci pentru un împrumut care să fie contractat de Uniunea Europeană. Și cred că este lucrul rezonabil de făcut în condițiile în care securitatea noastră, a tuturor, depinde de războiul din Ucraina. România va susține, așa cum a făcut-o și în urmă cu un an, la acel împrumut de 90 de miliarde pentru doi ani”, a spus Dan, într-o conferință de presă, întrebat cât își mai permite UE să sprijine financiar Ucraina.

În opinia sa, Rusia nu își dorește un acord de pace în acest moment.

„E bine că există preocupări pentru pace, însă, așa cum am spus de mai multe ori, eu nu cred că Rusia este pregătită sau își dorește în momentul acesta pacea. Și, tocmai de aceea, e important să și susținem Ucraina, să și vorbim de pachetul următor, 22, de sancțiuni, pentru a presa. Calculul Rusiei în momentul ăsta este că iarna o avantajează, pentru că este o presiune suplimentară pe afectarea rețelei energetice a Ucrainei, e o presiune suplimentară pe societatea ucraineană. Deci probabil că, dacă gândim realist, probabil că șanse de pace sunt mult mai mari în primăvară decât acum”, a explicat președintele.

Comisia Europeană a propus un nou împrumut pentru Ucraina, în valoare de 45 de miliarde de euro pentru 2027, ce ar urma să fie rambursat prin viitoare despăgubiri de război de către Rusia.

Împrumutul va contribui la acoperirea a circa două treimi din nevoile de finanţare suplimentare ale Ucrainei în 2027 estimate la 70 de miliarde de euro în condiţiile continuării războiului de apărare contra Rusiei, a explicat şefa executivului UE, Ursula von der Leyen. Ceilalţi parteneri internaţionali ai Kievului ar urma să furnizeze restul banilor pentru a acoperi necesarul.

Ungaria, Slovacia, Cehia și, posibil Bulgaria, nu ar dori însă să participe la acest împrumut.

Editor : M.B.