Cât mai rezistă Coaliția. Anunțul lui Tánczos Barna

Data publicării:
tanczos barna la o sedinta
Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Tánczos Barna este invitatul lui Cosmin Prelipceanu, în această seară de la ora 21:00, la Digi24.

Soarta Coaliției atârnă un fir de păr, în timp ce situația bugetară se complică. Deciziile pentru finalul de an se anunță dure. Ce urmează pentru Guvern? Sunt posibile noi creșteri de taxe?

Tánczos Barna explică, în direct, la Jurnalul de Seară, începând cu ora 21..

