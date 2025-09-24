Cât mai rezistă Coaliția. Anunțul lui Tánczos Barna Data publicării: 24.09.2025 14:15 Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Vicepremierul Tánczos Barna este invitatul lui Cosmin Prelipceanu, în această seară de la ora 21:00, la Digi24. Soarta Coaliției atârnă un fir de păr, în timp ce situația bugetară se complică. Deciziile pentru finalul de an se anunță dure. Ce urmează pentru Guvern? Sunt posibile noi creșteri de taxe?Tánczos Barna explică, în direct, la Jurnalul de Seară, începând cu ora 21.. Editor : A.D.V. Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc... 2 „Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe... 3 „Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au... 4 Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112... 5 Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...