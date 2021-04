Cătălin Drulă: Cîțu e un zombie politic. Nu ieșim din Coaliție, dar guvernarea nu stă într-un singur om

Cătălin Drulă, vicepreședinte USR PLUS și ministru al Transporturilor, îl critică dur pe premierul Florin Cîțu, după demiterea ministrului Voiculescu. Acesta spune despre premier că este „un zombie politic” și că nu mai are încrederea USR PLUS, într-un interviu pentru G4Media.

„A fost un gest iresponsabil, de imaturitate politică, un gest meschin aproape, un gest pe persoană, nu instituțional. Nu a fost un gest al unui om politic responsabil, care înțelege ce responsabilitate are într-o coaliție. (...) Sunt oameni politici maturi, cu capul pe umeri și în PNL, care își dau seama că guvernarea nu stă într-un singur om. Și cred că oamenii responsabili din PNL, președintele Iohannis înțeleg ce s-a întâmplat. Din semnalele mele, ei înțeleg ce s-a întâmplat, că nu este business as usual, înțeleg că s-a pierdut încrederea partenerului de guvernare în premier”, a declarat Cătălin Drulă.

Întrebat despre un eventual vot al USR PLUS la moțiunea de cenzură anunțată de PSD, Cătălin Drulă a spus că ”În politică toate opțiunile trebuie să fie masă, dar cred că suntem departe”.

„Este instrumentul instituțional. Sper să nu se ajungă acolo. Există foarte multă supărare și în USR, și în PLUS și există și această variantă”, spune Drulă, în interviul pentru G4Media.

Acesta a precizat că se așteaptă ca PNL să îl retragă pe Florin Cîțu și spune că USR PLUS nu vrea să iasă de la guvernare.

„Va fi o discuție în coaliție luni și nu aș vrea să anticipez în faza aceasta. Noi ne continuăm treaba. S-a discutat despre ieșirea de la guvernare. De ce să ieșim de la guvernare? E o guvernare foarte în regulă, nu ieșim din coaliție, suntem fideli față de parteneri, dar guvernarea nu stă într-un singur om, ca să repet cuvintele premierului”, a mai spus Drulă.

