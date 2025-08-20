Fostul președinte al USR, deputatul Cătălin Drulă a făcut o declarație tranșantă, în direct la Digi24, cu privire la reforma administrației locale, inițiată de Guvernul Bolojan, care presupune circa 40.000 de concedieri în primării și Consilii Județene. Drulă a punctat necesitatea luării unor măsuri prompte, mai ales în perioade de instabilitate economică, subliniind că „poate părea că dă cu barda guvernul acesta, dar în situații de criză nu mai poți să-ți permiți să lucrezi cu penseta”.

Cătălin Drulă a adresat problema reformei administrației locale, care presupune tăierea a 40.000 de posturi, în cadrul intervenției sale la Digi24, afirmând că „reducerea dimensiunii statului a fost o parte din programul acestui Guvern și o problemă identificată în structura de cheltuieli și venituri a României”.

Deputatul a explicat că „deficitul de aici vine. Avem cheltuieli prea mari, a crescut prea mult aparatul de stat, sunt cheltuieli pe care nu ni le permitem, există ineficiență în aparatul de stat - a spus-o chiar domnul Bolojan de foarte multe ori. Deci, aici e nevoie de a se efectua aceste reduceri”.

Poate părea un pic că dă cu barda guvernul acesta - și într-o oarecare măsură poate să fie ceva acolo, într-adevăr - dar în situații de criză nu mai poți să-ți permiți să lucrezi cu penseta, din păcate

„Atunci când dai măsuri sau reguli care se țin de buna credință a celor care trebuie să le aplice - Domnule, uite, trebuie reduse cheltuielile, trebuie să te încadrezi într-o anvelopă bugetară - dar aceia, fiind numiți politic, folosesc toate acele mijloace de detașare, transfer, de tipul «Mută-te tu un pic acolo, până schimbăm organigrama» . Cu toate aceste păcăleli... la un moment dat apare și această bardă, drujbă sau cum i se mai spune, simbolic, un tip de intervenție mai puțin, să spunem, atent la detalii și care va produce și anomalii”, a explicat Drulă în contextul noii ordonanțe de urgență pusă în transparență publică, care interzice detașările sau transferurile între instituțiile de stat.

Politicianul a concluzionat, în acest context, că România se află într-o situație în care, indiferent de guvern, trebuie luate măsuri drastice pentru ca a evita crahul financiar care ar fi provocat inclusiv de încadrarea țării la categoria „junk”, adică nerentabilă pentru investiții.

Editor : C.A.