Exclusiv Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”

Foto: USR

Deputatul USR Cătălin Drulă a comentat, miercuri, în cadrul emisiunii „Studio Politic” de la Digi24, propunerea liderului AUR George Simion de a forma un guvern cu PSD, fostul președinte USR spunând că „o parte din electoratul PSD a migrat către AUR”.

„În mediul de business există o expresie – preluare ostilă (hostile takeover). Acolo există un transfer de electorat. O parte din electoratul PSD, cel puțin conform sondajelor și cercetărilor sociologice în general, care mai întreabă pe oameni cu cine au votat înainte, a migrat către AUR. George Simion joacă un rol, așa cum ne-a obișnuit, de dominare, îi împinge pe cei de la PSD, probabil încercând să le mai ia din parlamentari”, spune Drulă. 

Acesta a mai afirmat că PSD nu este într-o poziție să împingă USR în afara guvernării. 

„Nu cred că niciunul dintre partide nu este într-o poziție să-l împingă pe altul în afara guvernării. Cred că mesajul care a rezultat din toată suita de alegeri este că toată lumea ar trebui să lase puțin capul jos și să pună umărul la treabă. Asta a fost prezumția formării acestui guvern”, mai declară Cătălin Drulă.

George Simion a declarat, marți seară, că partidul AUR, al cărui președinte este, își propune să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu. Condiția este ca o moțiune de cenzură pe care o va depune să obțină susținerea necesară în Parlament.

