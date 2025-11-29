Live TV

Cătălin Drulă, după demisia lui Moșteanu: „Un gest de onoare”. Ce spune despre o posibilă numire la Apărare

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Cătălin Drulă descrie demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministrul al Apărării drept „un gest de onoare, care este de apreciat”. Candidatul la alegerile pentru Primăria București a negat și o posibilă retragere pentru preluara funcției lăsată vacantă de către colegul de partid și a punctat că nu va fi niciodată ministru al Apărării.

„A făcut un gest de onoare, care cred că e de apreciat. Asta e tot ce am de spus. Și-a asumat într-un mod deschis o greșeală din trecut, gest pe care îl vedem rar în politica românească”, a declarat Cătălin Drulă, în timpul unei conferințe de presă.

Întrebat dacă s-ar putea retrage din cursa pentru Primăria Capitalei pentru funcția de ministru al Apărării, Cătălin Drulă a exclus această posibilitate și a punctat că „nu voi nici acum și niciodată ministru al Apărării”.

„Absolut exclus, singurul scenariu pe care îl iau în calcul este câștigarea alegerilor din 7 decembrie. Ca să nu fie speculație nu voi nici acum și niciodată ministrul Apărării”, a declarat acesta.

În ceea ce privește consultările dintre USR și președintele Nicușor Dan pentru o numire la ministerul Apărării, Cătălin Drulă a punctat că cel mai probabil acestea vor avea loc.

„Nu fac parte din conducerea USR. Presupun că da, dar nu pot să vorbesc în numele conducerii. Probabil că vă va lămuri Dominic Fritz. Presupun că întotdeauna există consultări pe aceste portofolii importante”, a declarat Cătălin Drulă.

Ionuț Moșteanu a demisionat vineri, 28 noiembrie, din funcția de ministru al Apărării în urma scandalului privind studiile sale. Decizia a fost luată în urma unor consultări cu președintele României, premierul și mai mulți colegi din USR.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere. Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook, vineri.

 

