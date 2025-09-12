Deputatul USR Cătălin Drulă spune că își dorește în continuare să candideze pentru funcția de primar al Bucureștiului și că există discuții cu PNL pentru o candidatură comună în acest sens. Fostul lider USR a declarat, vineri, la Digi24, că data scrutinului trebuie stabilită „cât mai urgent”, criticând abordarea PSD de a bloca acest demers. „E destul de limpede din afirmațiile publice că cei de la PSD nu-și doresc aceste alegeri, probabil nu anticipează că le-ar câștiga”, susține Drulă.

„Da, am această intenție de a candida, dar în primul rând trebuie stabilită cât mai urgent data alegerilor. Asta este o parte normală din democrație. Este o obligație pentru Guvern. Nu este o decizie de oportunitate a guvernului sau a Coaliției.

După ce s-a întâmplat anul trecut, după dezamăgirea enormă produsă de acel ciclu electoral și un anumit joc cu comasări de alegeri, până la urmă am avut și anularea alegerilor, e ultimul lucru care mai trebuie în momentul de față, ca un lider important din Coaliție să spună că poate nu respectăm legea și poate nu facem alegeri.

E destul de limpede din afirmațiile publice că cei de la PSD nu-și doresc aceste alegeri, probabil nu anticipează că le-ar câștiga. Nu este decizia la PSD, decizia este la domnul Bolojan. Până la urmă nici dumnealui n-are decât o obligație, nu-i chiar o decizie. Nu poate decide să nu facă alegeri.

Domnul Grindeanu nu știu dacă vrea să rupă cu trecutul, dar câteodată parcă vorbește Marcel Ciolacu din el, pentru că Marcel Ciolacu este cel care anul trecut a comasat în mod absolut bizar europarlamentarele cu localele. Este cel care a dus țara în haosul în care a adus-o.

Vorbim despre problemele importante ale Bucureștiului, despre bugete, despre trafic, despre toate lucrurile care dor”, a afirmat Cătălin Drulă.

Deputatul USR spune că discuțiile cu PNL privind un candidat comun „arată bine”.

„Știu că și cei doi lideri de partid, Dominic Fritz și Ilie Bolojan, își doresc să avem acest candidat comun, care, de fapt el vine într-o tradiție bună a Bucureștiului, în care dreapta a reușit în momentele cheie să se unească și să câștige.

Noi avem o apropiere naturală pe București. USR București poate construi cu PNL București. Sunt discuții și este libertatea noastră, a partidelor, așa cum spunea președintele României, să facem sau nu alianțe.

Natural este ca fiecare partid în alegeri să aibă candidat propriu. Asta este opțiunea unu. Dar avem alegeri într-un singur tur, din păcate și apoi partidele se pot alia când consideră că reprezintă mai bine interesele alegătorilor.

Acest tip de amenințare și de șantaj nu își are locul, și mai mult de atât, e și puțin ridicol, pentru că arată o frică de a merge în fața alegătorilor, aceeași teamă pe care o vedeam la Marcel Ciolacu”, mai spune Drulă.

Fostul lider USR consideră că Nicușor Dan l-ar susține.

„Cred că și-ar dori această continuitate pe partea de transport, de trafic. Noi avem o lungă colaborare politică, începând cu prima candidatură a dumnealui din 2012 și ulterior, în calitatea mea de ministru al Transporturilor, am introdus biletul unic împreună cu Bucureștiul, cu Metrorex și cu STB. Cred că trebuie continuate reformele începute în mandatul lui Nicușor Dan, dar dus ritmul la următorul nivel, implementând acele referendumuri pe care le-au votat bucureștenii”, afirmă Cătălin Drulă.

Parlamentarul afirmă că el nu ar susține un candidat PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Un lucru pe care poate nu-l știu telespectatorii este că totul se desfășoară pe o procedură de urgență, 15 zile campanie electorală. Practic, într-o lună se rezolvă”, mai spune Drulă despre organizarea scrutinului.

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, referitor la afirmațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, cu privire la „retragerea PSD din coaliție în cazul unei coaliții USR-PNL pentru Primăria București”, că „să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că, în ședința Coaliției de guvernare de miercuri seară, PSD a pus din nou pe masă scenariul ieșirii de la guvernare. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.

