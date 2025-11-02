Cătălin Drulă este lansat astăzi candidat oficial al USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă este lansat oficial de USR, duminică, în competiția pentru Primăria Capitalei. Deputatul USR a declarat, la Digi24, că „se bazează pe susținerea” președintelui Nicușor Dan, dar a subliniat că „cel mai mult contează votul bucureștenilor”.

Drulă vrea să continue proiectele șefului statului la Capitală și a inițiat un proiect de lege care să implementeze referendumul propus de Nicușor Dan pe 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare.

Deputatul USR este, conform celor mai recente sondaje, pe locul trei şi în cursa pentru funcția de edil general mai sunt candidatul PSD Daniel Băluţă şi cel al PNL Ciprian Ciucu.

Astfel, dumincă are loc conferința municipală a filialei București și o ședință a Biroului Național în care va fi votat candidatul USR la alegerile din 7 decembrie.

Evenimentul are loc în București, începe la ora 13.00 în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR, iar speakeri vor fi Cătălin Drulă - candidatul USR la alegerile pentru primăria București, Dominic Fritz - președinte USR, Vlad Voiculescu - președintele filialei USR București, Diana Buzoianu - ministra Mediului și deputată de București.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de primar general al Capitalei și a adăugat că cineva care are expertiză pe transporturi e binevenit în această competiţie.

În schimb, primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, afirma că vrea să fie votat de bucureşteni pentru ceea ce este el şi pentru viziunea sa la Bucureşti. „Nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui”, a mai spus liberalul, cu referire la Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă a afirmat că relaţia sa cu Nicuşor Dan este una publică şi clară și că are susținerea acestuia.

„Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, a explicat el.

Cine este Cătălin Drulă

Cătălin Drulă este deputat de Timiş, la al treilea mandat. În decembrie 2020 a fost numit ministru al Transporturilor şi Infrastructurii. De profesie inginer software, acesta a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea a revenit în ţară şi a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT, scrie News.ro.

În iunie 2022, el a fost ales preşedintele USR din primul tur al alegerilor interne, cu 12.967 voturi (71,3%). Prezenţa la vot a fost de 77,2%.

În iunie 2024, Drulă a anunţat că îşi dă demisia din funcţia de preşedinte al partidului, după aproape doi ani de mandat, în urma alegerilor europarlamentare din 9 iunie, când alianţa Dreapta Unită, formată din USR, Forţa Dreptei şi PMP a ieşit pe locul trei, după PSD-PNL şi AUR.

