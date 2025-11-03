Live TV

Exclusiv Cătălin Drulă îi răspunde Ancăi Alexandrescu: Are un discurs comun cu Grindeanu. Asta spune multe

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - SEDINTA COMITETULUI POLITIC USR - IAN 2024
Cătălin Drulă Foto: Inquam Photos/ Saul Pop

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat luni seară, la Digi24, că Anca Alexandrescu „are un discurs comun cu domnul Grindeanu”. „Cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere”, a spus el, după criticile candidatei susținute de AUR la funcția de primar general al municipiului București. 

Drulă a reacţionat după ce Anca Alexandrescu a susţinut că, spre deosebire de el, ea nu are nevoie de sprijin în ceea ce priveşte candidatura la Primăria Capitalei.

„Văd că are un discurs comun cu domnul Grindeanu, cred că aici putem citi mai multe decât pare la prima vedere. PSD şi AUR văd că se curtează reciproc şi merg în aceeaşi zonă de discurs. Îl invit şi pe domnul Băluţă să se pronunţe faţă de apropierea aceasta. În Parlament văd că votează cot la cot. Arată care este şi pericolul pentru această ţară, şi pentru acest oraş”, a afirmat Cătălin Drulă. 

Luni seară, după ce AUR a anunţat că îi susţine candidatura la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu a afirmat că, spre deosebire de Cătălin Drulă, ea nu are nevoie de sprijin.

„Eu nu sunt Drulă şi nu am nevoie de proptele. Deci pe mine mă recomandă ceea ce am făcut şi peste tot pe unde am lucrat asta s-a întâmplat. Relaţia mea cu familia Georgescu este una de prietenie (...) iar eu niciodată nu i-aş cere domnului Georgescu aşa ceva (implicare în campania sa electorală – n.r.). O relaţie de prietenie este o relaţie de prietenie. (...) Eu tot ceea ce am făcut pentru domnul Georgescu şi pentru mişcarea suveranistă şi pentru AUR, am făcut-o din suflet şi din credinţă”, a afirmat Alexandrescu.

Citește și: Drulă, replică pentru PSD și AUR, care au cerut suspendarea lui Nicușor Dan: „Un ceai calmant acolo și un ceai liniștitor dincolo”

