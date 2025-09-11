Live TV

Cătălin Drulă îi răspunde lui Daniel Băluță: Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic

Data actualizării: Data publicării:
catalin drula foto usr
Foto: USR

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, referitor la afirmațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, cu privire la „retragerea PSD din coaliție în cazul unei coaliții USR-PNL pentru Primăria București”, că „să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor”. 

„Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor și nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democrația și cu dreptul la vot. 

Domnul Băluță și PSD ar trebui să arate mai mult respect față de români și față de bucureșteni.  

Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid. Ele sunt o obligație legală, clar prevăzută în lege: în trei luni de la vacantarea funcției trebuie organizate. 

Bucureștiul are nevoie de alegeri. De 108 zile avem un primar interimar. E o situație care nu poate merge înainte. Orașul nostru are nevoie de un primar legitim, votat de oameni, care să facă ordine în trafic, curățenie în administrație și să dezvolte un oraș unitar”, spune Cătălin Drulă într-un comunicat transmis de USR.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că, în ședința Coaliției de guvernare de miercuri seară, PSD a pus din nou pe masă scenariul ieșirii de la guvernare. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
soldați ucraineni cu o dronă
5
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Sorin Grindeanu insistă că s-ar putea rupe Coaliția în cazul unei...
drone polonia
Ce fel de drone au fost doborâte în Polonia și cum au ajuns acestea...
RABLA
„Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese...
Ultimele știri
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară. Fritz: Legea nu e facultativă
Un magazin sătesc deținut de un deputat PSD a cumpărat o mașină de lux. Ionuț Pucheanu: „Nu văd unde-i problema”
Ţările baltice cer Congresului SUA să respingă propunerile lui Donald Trump şi să menţină asistenţa pentru apărare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PSD logo sigla Bucharest,,Romania,-,October,8,,2020:,A,Politician,Is,Holding
Cum vrea PSD să „relanseze” economia. Ce propuneri conține forma finală a pachetului prezentat de social-democrați
Screenshot 2025-09-11 114627
Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD, PNL și USR
Daniel Băluță.
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție”
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amenințări cu ieșirea de la guvernare, în ședința Coaliției. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse)
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce răspunde Grindeanu, întrebat dacă Bolojan apucă primăvara în funcția de premier
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Fanatik.ro
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit!
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce...
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Actele necesare pentru demolarea unei case moștenite. Proceduri și taxe
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Soția lui Bruce Willis, după ce a fost criticată pentru decizia de a-l muta pe actor într-o locuință...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, noi dezvăluiri despre pierderea în greutate. Starul de la Hollywood plănuiește să slăbească...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea