Cătălin Drulă îi răspunde lui Daniel Băluță: Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, joi, referitor la afirmațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, cu privire la „retragerea PSD din coaliție în cazul unei coaliții USR-PNL pentru Primăria București”, că „să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor”.

„Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor și nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democrația și cu dreptul la vot.

Domnul Băluță și PSD ar trebui să arate mai mult respect față de români și față de bucureșteni.

Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid. Ele sunt o obligație legală, clar prevăzută în lege: în trei luni de la vacantarea funcției trebuie organizate.

Bucureștiul are nevoie de alegeri. De 108 zile avem un primar interimar. E o situație care nu poate merge înainte. Orașul nostru are nevoie de un primar legitim, votat de oameni, care să facă ordine în trafic, curățenie în administrație și să dezvolte un oraș unitar”, spune Cătălin Drulă într-un comunicat transmis de USR.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că, în ședința Coaliției de guvernare de miercuri seară, PSD a pus din nou pe masă scenariul ieșirii de la guvernare. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.

