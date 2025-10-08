Cătălin Drulă, reacție după atacul lui Stelian Bujduveanu: „E un pic în campanie. Rezolvă câte un capac de canal pe TikTok”

Cătălin Drulă a reacționat după criticile primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Deputatul USR susține că edilul „e un pic în campanie” și se concentrează mai mult pe imagine, decât pe problemele reale ale orașului.

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că i se pare puţin exagerată preocuparea pentru PR, în dauna activităţii administrative reale, în decizia privind închiderea şcolilor din Capitală, despre care spune că a fost o suprareacţie la o zi normală de ploaie. El l-a acuzat pe primarul interimar Stelian Bujduveanu că „e un pic în campanie”.

„Mie mi se pare puţin exagerată preocuparea pentru PR în dauna activităţii administrative reale şi asta cred că a afectat şi decizia de ieri privind închiderea şcolilor. Astăzi s-au trezit sute de mii de părinţi, în Bucureşti, cu copii pe care au trebuit să-i ţină acasă. Pentru cei care nu sunt din Bucureşti, astăzi a fost o zi ploioasă de toamnă şi nimic mai special de atât, pe stradă, fără vânt puternic, fără fel de fel de fenomene extreme. Şi nu e vorba doar de faptul că nu s-a materializat un pericol, că aici lumea ar putea să zică, domnule, dar de unde ştiai că nu se întâmplă? Aveam informaţii bune şi le-am avut şi ieri, că deja de ieri dimineaţă intensitatea prevăzută pe modelele de prognoză europene, cele pe care le foloseşte şi România, scăzuse se foarte mult. Şi s-a insistat cumva mai degrabă la un fel de suprareacţie.(...) În cazul ăsta a fost o suprareacţie la o zi normală de ploaie, cu totuşi consecinţe importante. În momentul în care ţii sute de mii de oameni, îi pui să găsească soluţii cu copiii, acasă, şi afară nu e nicio problemă, ar trebui totuşi să-ţi ceri nişte scuze”, a declarat Cătălin Drulă, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Despre faptul că prefectul Capitalei a fost cel care a condus şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, ieri, în care s-a luat această decizie, şi acesta este din USR, Drulă a răspuns: „Nu el a luat decizia, CSU este un for în care el are un singur vot. De altfel, opinia lui a înclinat mai degrabă către a nu merge către această măsură, dar în momentul în care există o masă critică de autorităţi, inclusiv de la nivel central, care spun că vor această măsură, s-a întâmplat în felul ăsta”.

„Eu nu aş fi luat această decizie dintr-un motiv foarte simplu, pe baza prognozelor pe care le avea inclusiv ANM-ul, ieri dimineaţă, pentru acest episod de ploi pe zilele de marţi şi miercuri în Bucureşti, scăzuse de la 120 de litri, în prognozele anterioare, la 50 de litri pe metru pătrat şi fără vânt. Este exact ziua pe care am avut-o astăzi, deci prognoza s-a îndeplinit întocmai”, a menţionat Drulă.

„Până la urmă, a fost mai degrabă din partea primarului, a sări foarte mult pe oportunitatea acestei crize, e un pic în campanie domnul Bujduveanu şi rezolvă câte un capac de canal pe TikTok, dar de fapt 10.000 de capace de canal rămân rezolvate. Se liniază o intersecţie şi de fapt 1.000 de intersecţii rămân rezolvate. Nu e o problemă. I-aş dori să facă cât mai multe, dar atribuţia noastră ca oameni de stat este să luăm decizii la rece şi pe baza datelor existente”, a mai spus Drulă.

