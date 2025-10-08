Live TV

Cătălin Drulă, reacție după atacul lui Stelian Bujduveanu: „E un pic în campanie. Rezolvă câte un capac de canal pe TikTok”

Data publicării:
drula
Cătălin Drulă. Foto: Inquam Photos/ Saul Pop

Cătălin Drulă a reacționat după criticile primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Deputatul USR susține că edilul „e un pic în campanie” și se concentrează mai mult pe imagine, decât pe problemele reale ale orașului.

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, miercuri, că i se pare puţin exagerată preocuparea pentru PR, în dauna activităţii administrative reale, în decizia privind închiderea şcolilor din Capitală, despre care spune că a fost o suprareacţie la o zi normală de ploaie. El l-a acuzat pe primarul interimar Stelian Bujduveanu că „e un pic în campanie”.

Citește și Bujduveanu, atac la Drulă: Unii ne-am câștigat dreptul de a putea candida la Primăria Capitalei, alții nu au experiența necesară

„Mie mi se pare puţin exagerată preocuparea pentru PR în dauna activităţii administrative reale şi asta cred că a afectat şi decizia de ieri privind închiderea şcolilor. Astăzi s-au trezit sute de mii de părinţi, în Bucureşti, cu copii pe care au trebuit să-i ţină acasă. Pentru cei care nu sunt din Bucureşti, astăzi a fost o zi ploioasă de toamnă şi nimic mai special de atât, pe stradă, fără vânt puternic, fără fel de fel de fenomene extreme. Şi nu e vorba doar de faptul că nu s-a materializat un pericol, că aici lumea ar putea să zică, domnule, dar de unde ştiai că nu se întâmplă? Aveam informaţii bune şi le-am avut şi ieri, că deja de ieri dimineaţă intensitatea prevăzută pe modelele de prognoză europene, cele pe care le foloseşte şi România, scăzuse se foarte mult. Şi s-a insistat cumva mai degrabă la un fel de suprareacţie.(...) În cazul ăsta a fost o suprareacţie la o zi normală de ploaie, cu totuşi consecinţe importante. În momentul în care ţii sute de mii de oameni, îi pui să găsească soluţii cu copiii, acasă, şi afară nu e nicio problemă, ar trebui totuşi să-ţi ceri nişte scuze”, a declarat Cătălin Drulă, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Despre faptul că prefectul Capitalei a fost cel care a condus şedinţa Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, ieri, în care s-a luat această decizie, şi acesta este din USR, Drulă a răspuns: „Nu el a luat decizia, CSU este un for în care el are un singur vot. De altfel, opinia lui a înclinat mai degrabă către a nu merge către această măsură, dar în momentul în care există o masă critică de autorităţi, inclusiv de la nivel central, care spun că vor această măsură, s-a întâmplat în felul ăsta”.

„Eu nu aş fi luat această decizie dintr-un motiv foarte simplu, pe baza prognozelor pe care le avea inclusiv ANM-ul, ieri dimineaţă, pentru acest episod de ploi pe zilele de marţi şi miercuri în Bucureşti, scăzuse de la 120 de litri, în prognozele anterioare, la 50 de litri pe metru pătrat şi fără vânt. Este exact ziua pe care am avut-o astăzi, deci prognoza s-a îndeplinit întocmai”, a menţionat Drulă.

„Până la urmă, a fost mai degrabă din partea primarului, a sări foarte mult pe oportunitatea acestei crize, e un pic în campanie domnul Bujduveanu şi rezolvă câte un capac de canal pe TikTok, dar de fapt 10.000 de capace de canal rămân rezolvate. Se liniază o intersecţie şi de fapt 1.000 de intersecţii rămân rezolvate. Nu e o problemă. I-aş dori să facă cât mai multe, dar atribuţia noastră ca oameni de stat este să luăm decizii la rece şi pe baza datelor existente”, a mai spus Drulă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in zapada
1
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
2
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
Digi Sport
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Ministrul Bogdan Ivan explică în ce condiții e posibil un blackout în...
ilie bolojan face declaratii
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, alături de tinerii creatori la Romanian Creative Week București
Doi bărbaţi au murit după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de o maşină și au fost aruncați pe contrasens
Cătălin Drulă acuză PSD că blochează organizarea alegerilor în Capitală: „Le e frică că ar pierde”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
m godina selfie
„Miroase a cadavre.” Mesajul lui Marian Godină pentru cei care au râs de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara
bujduveanu si drulă
Bujduveanu, atac la Drulă: Unii ne-am câștigat dreptul de a putea candida la Primăria Capitalei, alții nu au experiența necesară
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală. Bujduveanu: „Astăzi Bucureștiul putea să arate ca Slobozia”
raw drona inundatii silistea 081025 _3__00078
De ce nu toate zonele sunt afectate la fel de codul roșu. Explicațiile unui climatolog: „Riscurile nu sunt aceleași pentru toată lumea”
inundatie mangalia
Primele efecte ale ciclonului Barbara: Străzi inundate în Mangalia, apa a ajuns la jumătate de metru
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Greta Thunberg
Greta Thunberg a folosit fotografia unui ostatic israelian pentru a denunţa tratamentul „crud” aplicat...
Adevărul
Ce se ascunde în spatele atacului sângeros asupra unei primărițe din Germania. Vecinii au auzit țipete...
Playtech
La cât trebuie să setezi centrala în funcție de câte grade sunt afară. Ghid complet pentru +10, 0, -5, -10...
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Un episcop a fost demascat că are 17 „amante secrete”. Cui a trimis din greșeală fotografii compromițătoare
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”