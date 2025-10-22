Live TV

Cătălin Predoiu dă asigurări că niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă după reorganizarea MAI

Cătălin Predoiu.
Cătălin Predoiu. FOTO: Inquam Photos/ George Călin

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat miercuri, după discuțiile cu organizaţiile sindicale reprezentative din domeniu pe tema reconfigurării structurale şi funcţionale a ministerului şi a instituţiilor aflate în subordine, că niciun angajat nu va rămâne fără loc de muncă.

„Orice măsură care ar putea avea impact asupra personalului va fi anunţată public de către mine, în mod transparent. Până în acest moment, nu s-a luat nicio decizie care să afecteze personalul din MAI”, a spus Predoiu.

Ministrul a reafirmat că nimeni nu va rămâne fără loc de muncă în urma reconfigurării, iar dimensionarea personalului se va face în sensul consolidării structurilor operative şi al optimizării celor de suport.

„Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a continuat miercuri seria consultărilor instituţionale cu organizaţiile sindicale reprezentative din cadrul MAI, în cadrul unei noi întâlniri de lucru dedicate procesului de reconfigurare structurală şi funcţională a ministerului şi a instituţiilor aflate în subordine”, transmite MAI, într-un comunicat citat de Agerpres. 

Agenda discuţiilor a inclus subiecte precum reconfigurarea structurală a MAI şi a instituţiilor subordonate, proiectul privind siguranţa rutieră, optimizarea intervenţiilor la apelurile 112 şi situaţia de la frontieră în contextul aderării la spaţiul Schengen şi al măsurilor de combatere a migraţiei ilegale.

În cadrul consultărilor, conducerea ministerului a reiterat angajamentul pentru un proces transparent şi etapizat, bazat pe evaluarea atribuţiilor şi competenţelor structurilor MAI, în scopul eliminării suprapunerilor şi al creşterii eficienţei instituţionale.

MAI a stabilit ca termen pentru transmiterea propunerilor din partea organizaţiilor sindicale data de 29 octombrie, urmând ca procesul de reconfigurare să fie finalizat până la 15 decembrie.

„Proiectul aflat în lucru va fi permanent însoţit de consultări cu partenerii sociali şi structurile din teren, urmând ca, în forma finală, să fie supus evaluării Guvernului şi Parlamentului”, arată sursa citată.

MAI îşi reafirmă angajamentul pentru un dialog social deschis, onest şi constructiv, bazat pe respectul reciproc şi pe obiectivul comun al modernizării instituţiei în slujba cetăţeanului.

