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Video Cătălin Predoiu, despre refacerea Coaliției: „Trebuie dusă căruța până la destinație”

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Catalin Predoiu named Romania interim PM, Bucharest - 06 May 2025
Cătălin Predoiu. Foto: Profimedia Images
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Cătălin Predoiu compară criza politică „cu o căruță lăsată în drum”. Ministrul interimar al Afacerilor Interne spune că o soluție ar fi refacerea Coaliției pentru „a duce căruța la destinație”. Nu este singura comparație de acest fel. Recent a spus că situația din țara noastră este ca cea de dinantea scufundării Titanicului.

„Poate cea mai bună soluție ar fi refacerea Coaliției. Asta ar da și o majoritate, poate nu confortabilă, ci cât de cât rezonabilă pentru a promova reforme și modernizări. 

Dacă toată lumea s-ar reîntoarce sau ar relua prioritar obiectivul pentru care s-a format - așa s-a spus atunci - să scoatem țara din impas. Și dacă vedem că țara nu e scoasă din impas, e la jumătatea drumului, cum se spune, nu lași căruța în drum. Așa mi se pare tot tabloul: căruța e lăsată în drum și fiecare își vede de alte obiective, alte socoteli. Trebuie reluat acest efort, dusă căruța până la destinație, adică o situație relativ stabilă din punct de vedere economic”, a declarat Cătălin Predoiu.

Predoiu a comparat, miercuri, actuala situație politică din România cu cea a Titanicului înainte de naufragiu și avertizează că prelungirea instabilității și organizarea alegerilor anticipate ar putea duce la o „scufundare economică generală”. Liberalul susține că partidele fostei coaliții au „obligația morală” să revină la guvernare și să refacă alianța pentru „evitarea dezastrului general”.

Citește și Surse: Două variante de Guvern revin în prim-plan după condiția pusă de Nicușor Dan. Ce negociază acum partidele 

Editor : A.C.

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