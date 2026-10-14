Cătălin Predoiu evocă scene din filmul Titanic și face apel la liderii partidelor pentru a salva țara

Cătălin Predoiu a publicat pe Facebook un text în care evocă scene din filmul Titanic, în contextul negocierilor pentru formarea și susținerea guvernului Luca Niculescu. Ministrul interimar de Interne face apel la liderii partidelor pentru a salva țara, dând un guvern „de orice fel ar fi acesta”.

„Și s-a ajuns la capăt de drum. Exact ca pe Titanic, bătaia pe scaune a durat până în ultima clipă. Iar acum, impactul se apropie. Mai sunt doar câteva clipe, măsurate în timp istoric, în care dezastrul poate fi evitat. Mai există timp pentru o ultimă manevră. Dar cârma nu poate fi trasă simultan în direcții opuse, scrie Cătălin Predoiu.

Ministrul interimar de Interne subliniază faptul că sunt patru lideri care pot salva țara, gândind „pentru întreaga Românie, pentru întregul popor”.

„Sunt patru oameni care mai au șansa să devină, în ultima clipă, salvatori. După ce o vară întreagă au jucat un șah cinic, în care procentele de partid au cântărit mai mult decât interesul țării. Ironia sorții este că nu pot salva situația decât împreună, deși este limpede că nu se mai suportă reciproc.

Acum se vede cine este om de stat și cine este simplu lucrător de partid. Acum se vede cine poate pune interesul țării mai presus de orgoliile și calculele personale.”, continuă Predoiu.

Politicianul liberal este de părere că dacă acești lideri nu se înțeleg, ar putea eșua „mai devreme sau mai târziu”, iar „numele lor vor ajunge în partea întunecată a cărții de istorie. Nu pentru ceea ce au spus, ci pentru ceea ce nu au fost în stare să facă”.

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Editor : Liviu Cojan