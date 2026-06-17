Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, au declarat surse participante la ședința de miercuri pentru Digi24.ro. Predoiu anunțase de luni că este ultima ședință a conducerii la care ia cuvântul.

Conducerea PNL s-a reunit miercuri, de la ora 16:00, într-o ședință a Biroului Politic Național. Cătălin Predoiu a ales să demisioneze din funcția de prin-vicepreședinte al partidului, însă decizia nu a fost anunțată în timpul ședinței, ci a fost transmisă direct către secretariatul general al PNL. Predoiu nu a participat la ședința BPN.

La ultima ședință a conducerii BPN, Predoiu anunțase că este posibil să fie ultima lui intervenție în această formulă.

„Intuiesc că este posibil să fie ultima dată când iau cuvântul în această formulă”, a spus acesta, potrivit stenogramelor consultate de Digi24.ro. Predoiu a făcut apel la refacerea coaliției cu PSD și era un susținător al Guvernului Veștea.

Conducerea PNL a mai decis, miercuri, că va organiza un Congres extraordinar duminică. Înaintea acestuia, va avea loc o ședință în format extins, de Consiliu Național, vineri.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că Adrian Veștea, în cazul în care ajunge să fie învestit premier, vrea să își facă echipă și să candideze la șefia partidului, împotriva lui Ilie Bolojan.