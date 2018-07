Cătălin Rădulescu: Am făcut modificări revoluționare și pentru Codul penal și pentru România

Deputatul Cătălin Rădulescu, parlamentarul PSD care propunea un prag de 200.000 de euro la abuzul în serviciu, vorbește într-un interviu pentru Digi24 despre votul de astăzi pe proiectul de modificare a Codului penal.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Ați făcut un calcul, cine anume v-a ajutat?

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Nu ne-a ajutat nimeni, ne-am ajutat noi. Din nefericire pentru noi, de la PSD au lipsit opt colegi, mulți dintre ei bolnavi, o doamnă care nu a votat deloc sau a votat împotrivă, Diana Tușa, cei de la ALDE au avut și ei doi oameni lipsă, asta a fost și cauza pentru care nu am avut 10-11 voturi în plus. Au votat cei de la minorități, cred că 12.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Cei de la UDMR s-au abținut toți?

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Cei de la UDMR s-au abținut, nu știu motivul abținerii, pentru că în comisia specială au cam trecut marea majoritate a propunerilor și amendamentelor lor.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Au fost supărați pentru modul în care a fost redefinit abuzul în serviciu, ar fi vrut să rămână pedeapsa inițială.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Eu cred că s-au supărat degeaba. Așa cum știți, eu m-am opus ca aceste pedepse să rămână în forma în care erau, am mers cu argumentul, uitându-mă cum sunt pedepsele și la traficul de influență, și la luarea de mită și la abuzul în serviciu în Germania, Italia și Franța, mult mai mici. În toate aceste țări sunt mai mici decât erau la noi cu 2-3 ani. Deci ajustarea pedepselor prin scăderea cu 2-3 ani este firească și este o acordare cu legislația europeană în domeniul juridic.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Multă lume se întreabă de ce este abuz în serviciu doar dacă folosul este pentru sine, soț, copii, rude, afini până la gradul 2. Dacă folosul este pentru un prieten apropiat sau pentru un colaborator de afaceri, de ce nu este abuz în serviciu?

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Pentru că nu a existat această practică în abuzul în serviciu, ca un folos pe care îl face un funcționar public din cauză că nu respectă o legislație, o ordonanță de Guvern sau o ordonanță de urgență, sau o pune în aplicare în mod eronat, cu bună știință, o face pentru el sau pentru un afin de-al lui până la gradul 2. Nu cred că a existat în practică ca un funcționar public care a făcut abuz a făcut pentru un prieten. Asta este o chestiune care nu era în regulă și producea foarte multe posibilități de abuzuri din partea procurorilor.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Ați analizat speța d-lui Dragnea, unde este acuzat de instigare la abuz în serviciu? Beneficiul, acolo, este pentru organizația PSD.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Nu vreau să comentez cazul președintelui de partid, eu cred în nevinovăția lui până la capăt și sunt convins că și dânsul, ca și mine și ca și alții, am fost niște ținte, în 2012, ale acestui stat paralel pe care l-am văzut și-l vedem în fiecare zi. Eu sper că în viitorul cel mai scurt se va destructura, pentru că nu vor mai avea pârghiile pentru a face abuzuri. Până la urmă, Codul penal, ca să ne înțelegem, că se uită toată lumea la noi, nu este făcut nici pentru Dragnea, nici pentru altcineva. Codul penal este codul românilor. Un Cod penal care este foarte bine explicat și definit fiecare articol înseamnă că nu mai lase posibilitatea ca un procuror să poată să gândească sau să se trezească, să aibă o suspiciune rezonabilă noaptea și dimineața s-o aplice, ci trebuie să aibă probe. E cel mai important. Noi am făcut modificări în Codul penal care, spun eu, sunt revoluționare și pentru Codul penal și pentru țara noastră.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Opoziția spune că sunt catastrofale.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: Treaba lor. Vă spun că sunt foarte mulți care se bucură că a trecut Codul penal. Și din opoziție, eu cunosc foarte mulți care spuneau că nu pot să voteze, că nu-i lasă, dar ar fi vrut să voteze. Deci ipocrizia iefină a opoziției din Parlamentul României o cunoaștem cu toții.

Alina Manolache, jurnalist Digi24: Ați modificat Codul penal, Codul de procedură penală, legile justiției sunt la final. Ați cucerit statul de drept?

Cătălin Rădulescu, deputat PSD: E o nuanță chiar periculoasă, aș spune eu, pe care o exprimați. Noi nu am făcut altceva decât să reparăm abuzurile care au fost făcute în acești 8-10 ani. Noi am luptat, eu cred că am cucerit un singur lucru: am cucerit democrația, am reluat democrația și încrederea oamenilor că un justițiabil, un om care ajunge în instanță, eu cred că va avea de 1.000 de ori mai multă încredere că va fi judecat corect, pentru că nimeni nu va mai primi bilețele, nimeni nu va mai accepta să existe unul de la SRI sau DNA care să vină să-i spună unui judecător ce să facă și cum să judece. Cred că aceste modificări au înlăturat – nu e perfect Codul penal și Codul de procedură penală, am spus-o și noi, poate fi perfectibil în continuare, dar este un pas mare pentru omenire, cum spunea cineva pe vremuri, și un pas mic pentru el, care făcea pasul ăla, adică pentru noi, dar eu cred că pentru cetățenii români este un pas mare, pentru că eu cred că în momentul în care vor ajunge aceste coduri în Monitorul Oficial, omul va fi sigur că de acum încolo nu vor mai exista martori mincinoși, nu vor mai exista denunțători la comandă, procurori care își permit să ceară unora sau altora să spună despre alții, știindu-i că sunt nevinovați, pentru că vor avea repercusiuni. Am făcut niște modificări în legile justiției și niște modificări în Codul penal și Codul de procedură penală pentru oameni.

