Cătălin Rădulescu, critici dure la adresa PSD: Nu pot să accept o hotărâre a unui CEX care îmi amintește de anii '50, de pe vremea epurărilor comuniste

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu critică dur partidul din care face parte, după ce nu i s-a permis să își depună candidatura pentru funcția de vicepreședinte al PSD. Partidul va avea un număr de 16 vicepreședinți: 8 femei și 8 bărbați, iar negocierile încă se poartă, și nu sunt ușoare, după cum Digi24 a scris aici.

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu este supărat pe conducerea PSD. El a contestat decizia Comitetului Executiv, care a stabilit criteriile de alegere a vicepreşedinţilor, la Congresul din 10 martie. Fiecare regiune va susţine două persoane în aceste posturi, iar Cătălin Rădulescu este de părere că se limitează accesul tuturor membrilor la candidatură.

„Am contestat hotărârea Comitetului Executiv, care este și nestatutară, și neconstituțională, prin care s-a restricționat și ne-a fost interzisă candidatura. Măcar acum 4 ani a fost alt sistem, au fost niște liste.

CEX, nu știu la îndemnul cui, a luat o hotărâre care nu e constituțională, prin care s-a hotărât ca din fiecare județ să candideze o persoană, un bărbat sau o femeie, și din regiune să fie ales un barbat sau o femeie, nu am auzit să se poată interzice un drept de a candida.

Mi se pare mizerabil. Probabil nici Bănicioiu, nici Cati, nici Șerban Nicolae, nici Teodorovici...sunt curios care sunt membrii importanți care sunt recunoscuți de partidul nostru ca oameni care se bat pentru partid, care vor candida. E o farsă. Aceste alegeri reprezintă o farsă, sunt de fapt niște numiri și nu sunt alegeri. În 27 de ani nu a fost o farsă mai mare ca asta, la partid se depune contestația, conform statutului pe care îl recomand unora să-l mai citească.

Să interzici dreptul de a candida mi se pare grav, l-am susținut și îl susțin pe președintele Dragnea, dar nu pot să accept o hotărâre a unui CEX care e și îmi amintește de anii '50, de pe vremea epurărilor comuniste”, a declarat Cătălin Rădulescu.

- Cine nu vă dorește?

Suntem mulți care am vrea să candidăm, problema e că nu putem candida. Eu am depus, fiecare face ce dorește.

- Unde e blocajul?

Domnul președinte să spună președinților de județe că nu au înțeles dânșii bine. La Argeș, președintele meu de partid a spus că s-a propus pe dânsul și că nu se mai permite să se depună o a doua candidatură, ceea ce mie mi se pare imoral, ilegal, neconstituțional.

Dacă într-o regiune sunt șase județe, fiecare județ poate propune două persoane. O să aveți o surpriză când o să vedeți că pe o regiune sunt două. Nu mai trebuie alegeri, s-a discutat să se meargă pe o variantă de la un județ.

Și eu mi-aș fi dorit ca partidul să devină mai modern, mai democratic decât e, ca fiecare om să aibă o șansă să poată candida. Cineva a spus că sunt persoane care fac tam-tam pentru o funcție...toate funcțiile sunt importante și dacă un om în partid poate sau își dorește să candideze, eu cred că dacă se lăsau libere aceste alegeri și ieșea cine ieșea, nimeni nu era supărat.

- I-ați transmis nemulțumirile domnului Dragnea?

Nu fac parte din CEX, nu mai vreau să transmit nimănui personal.

- Nu vă e teamă să fiți exclus?

Exclus de ce? Eu critic conform statutului prin contestație, eu mi-am făcut dreptul statutar de a contesta și am depus o contestație conform statutului, vi se pare că am adus injurii sau am denigrat pe cinva din partid? Eu contest hotărârea făcuta de 40 de oameni din CEX, poate domnul președinte nu e de acord. E nestatutar și imoral ca să împiedici pe cineva să candideze. Voturile trebuiau lăsate libere.

În mod normal, așa cum se face în toată lumea când îți depui candidatura, te duci și îți faci lobby, discuți cu membrii, cu primarii, președintele de organizație ca să te susțină sau nu, cum să facem dacă noi nu ne putem înscrie? A venit și a spus că trebuie o singură propunere și oamenii au zis dacă sunteți președinte, vă propunem pe dumneavoastră.

- De ce e convocat acest congres?

Nu stim, cred că 99% nu știm pentru ce e convocat.

- Sesizarea va fi discutată la congres?

Nu știu dacă va fi discutată... m-am înscris și la cuvânt și sper să ne lase să putem vorbi și o să auziți lucruri interesante. Nu e normal să schimbi un statut cu niște reguli neconstituționale, partidul nostru trebuie să fie democratic.

- E bun Dragnea de președinte?

Da, e bun, dar și noi suntem buni de vicepresedinți. Au girat și alți colegi care mă mir că au girat, iata că oamenii se mai schimbă.