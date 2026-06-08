Câte cetățenii are Eugen Tomac și ce spune despre copilăria în URSS: „Asta şi-a dorit Stalin”

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că este cetăţean al României şi al Republicii Moldova şi a explicat că a depus o cerere pentru a renunţa la cetăţenia ucraineană pentru că nu a vrut să existe complicaţii, deoarece şi-a dorit să devină cetăţean al Republicii Moldova. El a declarat că s-a născut într-un sat la 12 kilometri de România și că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea şi de a pune etichete nesăbuite şi neinspirate.

„Eu sunt cetăţean al României şi al Republicii Moldova. Evident, pentru că Ucraina nu permitea dubla cetăţenie, la un moment dat, pentru a nu exista complicaţii, am depus o cerere la Ambasada Ucrainei din Bucureşti de a renunţa, tocmai din raţiuni de a nu exista complicaţii, pentru că mi-am dorit foarte mult să devin cetăţean al Republicii Moldova. Sunt implicat, ataşat, susţin Republica Moldova şi eu cred că trebuie să luăm lucrurile aşa cum sunt şi să promovăm şi să salvăm ceea ce se poate. Iar Republica Moldova este unul dintre obiectivele mele”, a afirmat Eugen Tomac luni seară la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

El a adăugat că întreaga sa activitate s-a desfăşurat pentru promovarea Republicii Moldova.

Eugen Tomac a declarat că, dacă va fi votat de Parlament, are trei priorităţi pentru Republica Moldova.

Prima o reprezintă realizarea unei legislaţii similare în cele două ţări astfel încât „toate entităţile media din România, posturi de televiziune şi radio, să aibă acces pe piaţa media din Republica Moldova, iar cele din Republica Мoldova în România”.

Tomac a precizat că îşi mai propune o curriculă comună a României şi Republicii Moldova, dar şi realizarea unor competiţii sportive sub titulatura Cupa României şi Republicii Moldova.

„M-am născut în comuna Babele din sudul Basarabiei, aflată la 12 kilometri de frontiera cu România”

Tomac a afirmat că s-a născut aproape de România, în localitatea Babele, în sudul Basarabiei, aflată la 12 kilometri de graniţă. El a remarcat că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea şi de a pune etichete nesăbuite şi neinspirate.

„Să ştiţi că eu nu sunt născut departe de România. Comuna Babele din sudul Basarabiei se află doar la 12 km de frontiera cu România. Vorbim dintr-o familie de români, dacă tot m-aţi întrebat de cetăţenii, de documente, că am văzut că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea şi de a pune nişte etichete nesăbuite, neinspirate”, a afirmat Eugen Tomac.

El a povestit că bunicii săi s-au născut tot în comuna Babele, care atunci se afla în Regatul României.

„În situaţia în care sunt eu, se află foarte mulţi. Eu sunt născut în Sudul Basarabiei, dintr-o familie de români (…) Bunica mea şi bunicul meu s-au născut tot în Babele, iar în certificatul lor de naştere scria Regatul României (…) În situaţia bunicilor mei, peste noapte, pe 27 iulie 1940, s-au trezit aproape 3 milioane de cetăţeni români plătitori de taxe şi impozite. De ce? Asta şi-a dorit Stalin. Încercările de a prezenta lucrurile într-o nuanţă negativă doar pentru că nu te-ai născut într-unul din judeţele României actuale mi se par absolut netrebnice", a declarat premierul desemnat.

„Mi se pare nedrept. Evident că resping categoric. Eu când m-am născut n-a fost vina mea că părinţii mei s-au născut la margine de Imperiu, iar viaţa mea e strict legată de România. Orice copil român născut în Basarabia are două opţiuni: se uită spre est sau spre vest”, a mai declarat Tomac.

Eugen Tomac consideră că se pleacă de la premisa că, dacă nu te-ai născut în România, atunci nu ai dreptul la o şansă.

„Pentru că din start se pleacă de la premisa că, dacă nu eşti cetăţean român născut în România, n-ai dreptul la o şansă. Şi mi se pare nedrept, nu numai faţă de românii care s-au născut în Basarabia sau în altă parte, mi se pare nedrept cu ce este vinovat un român din Huşi sau din Sălaj, care a plecat în ultimii 10-15 ani în Spania, Italia şi copiii lui s-au născut acolo. Dacă copiii români ar dori să revină în ţară şi la un moment dat ar avea şansa să, prin expertiza pe care o au, sau prin succesul politic pe care îl au, să reprezinte statul român, noi trebuie să-i sancţionăm, mi se pare o chestiune nedreaptă şi evident că o resping categoric, pentru că eu când m-am născut nu a fost vina mea că părinţii mei s-au născut într-o familie de români, la margine de imperiu", a declarat Eugen Tomac.

El a mai afirmat că a venit pentru prima dată în România atunci când avea 12 ani pentru a vizita Mănăstirea Putna şi s-a stabilit în România când avea 17 ani.

Editor : B.E.