Exclusiv Câți angajați din Primăria Capitalei ar pleca dacă Guvernul adoptă reducerea posturilor din administrație

Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a spus la Digi24 că 280 de oameni care lucrează în Primăria București și-ar pierde posturile dacă Guvernul ar decide ca personalul din administrație să fie redus cu 45%, pentru că în organigramă există sute de posturi neocupate. El spune însă că fiecare primărie trebuie să vină cu propria analiză, pentru a se asigura că rămâne funcțională. Este și motivul pentru care proiectul de lege a fost amânat cu încă două săptămâni, a spus el.

„Pachetul administrație este și cel mai complicat, pentru că decizia se hotărăște de sus, dar se implementează la nivel local. Într-o Primărie există Consiliul Local, la noi Consiliul General, în situația de față, primarul hotărăște, vine cu o propunere și apoi ar trebui să fie armonizată și votată de către consiliu. Deci nu este o decizie pe care o poate lua doar primarul singur, implică o voință, o majoritate în consiliile locale, raportat la posturile ocupate și cele neocupate.

El a explicat situația de la Primăria Capitalei.

„Noi avem la nivelul Primăriei Municipiului București 4300 și de posturi, care sunt astăzi disponibile municipiului București. Și aici, exceptând doctorii pe care îi avem la nivel de unități spitalicești, exceptând cultura, vorbim doar de aparatul propriu și câteva subordonate care se încadrează. Ocupate sunt 3600. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi am fi putut să scoatem la concurs următoarele 700 de posturi, pentru că în ultimii ani de zile au fost diferite ordonanțe, diferite legi care au blocat angajările în sistemul public, aceste posturi au rămas neocupate. Într-adevăr, în unele zone există nevoie de mai mult personal, dar la alte zone personalul este suficient la actual actualul”, a spus Bujduveanu.

El a adăugat că actualul număr de angajați în primărie este suficient și „putem merge și mai jos”.

„În coaliție s-a agreat că se continuă discuțiile pe pachetul administrație. Domnul prim-ministru Ilie Bolojan a spus foarte ferm că trebuie să aducă o reformă și la nivel local, și la nivel guvernamental. Dar analiza trebuie să fie foarte bine făcută, temeinică, pentru fiecare o UAT în parte, pentru că dacă aplici un procent fără să iei în calcul toate primăriile din țară, te poți trezi că o primărie devine nefuncțională după această tăiere. În situația noastră nu este cazul. Noi așteptăm. Noi am trimis analiza la referitor la posturi, pe formula de 45% există o reducere de 280 de posturi, de persoane care sunt astăzi în posturi”, a spus Bujduveanu.

„Acest calcul se face la nivelul fiecărei primării în parte și AMR, Asociația Muncipiilor din România colaborează foarte bine împreună cu prim-ministrul și coaliția pentru a arăta această analiză. Nu vă pot spune astăzi care este procentul pe care trebuie să-l aplicăm la întreaga țară, dar vă pot spune că noi nu stăm pe loc. Noi deja discutăm despre o reformă și o reorganizare a aparatului Primăriei Municipiului București, în acord cu partidele din coaliție, pentru că este necesar”, a spus Bujduveanu.

El a adăugat că posturile neocupate din primării nu sunt plătite.

„Nu există o miză despre posturile neocupate, nu sunt alocați bani pentru ele”, a precizat primarul interimar.

Dacă se ajunge la o înțelegere în coaliție pe procentajul de 40% pentru reducerea posturilor, acest lucri ar însemna efectiv disponibilizare a 13.000 de angajați din primării și consilii locale, deoarece restul sunt posturi neocupate.

„Eu vă spun realitatea. Fiecare primărie trebuie să-și facă analiza foarte bine, să o trimită către AMR pentru a prezenta coaliției și în situația în care se poate aplica un procent care să nu ducă să la disfuncționalitatea unei primării, atunci el trebuie agreat de coaliție. Astăzi neavând această analiză, pentru că termenul de 2 săptămâni, un termen pe care l-a înaintat Partidul Social Democrat în coaliție, este unul care face referire la această analiză foarte în detaliu. Este o analiză destul de complicată, dar asta nu înseamnă că pachetul administrație nu va fi aprobat. Asta nu înseamnă că împreună cu Partidul Social Democrat, împreună cu USR, împreună cu UDMR, împreună cu minoritățile, nu s-a agreat - și s-a agreat de la început că va trebui să facem o reformă a administrației publice locale”, a spus Bujduveanu.

El a recunoscut că orice implicarie a Guvernului în administrația publică locală că stârnește discuții și nemulțumiri, în condițiile în care funcționarii pulici anunță proteste.

„De aceea s-a cerut acest timp pentru a se face toate analizele. Se pregătesc în timp ce vorbim acum, fiecare cu analizele proprii, le vor transmite și în urma hărții finale a acestor procente ne vom da seama unde se poate face aplicarea, dacă rămâne la 25, dacă rămâne la 45. Dar mai e ceva ce s-a agreat foarte bine - să nu mai fie raportate la recesământul din 2021 și vă spun de ce în recesământul din 2021. Ar trebui să ne raportăm la o cifră reală, care e populația reală a unui municipiu, să stabilim care sunt posturile actuale disponibile și apoi să aplicăm un procent corect, care să rezulte din această analiză”, a explicat el.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

