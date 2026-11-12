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Exclusiv Câți bani ar putea plăti România pentru militarii SUA. Oprea: „Costurile vor fi mai mici decât în Polonia. Nu vorbim de 15.000 de euro”

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Radu Oprea
Radu Oprea a fost Secretar General al Guvernului în Guvernul Bolojan. A fost Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului în perioada 2023-2024 și Ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în perioada 2018-2019. În 2012 a fost ales Senator pe listele PSD, funcție pe care a îndeplinit-o timp de trei mandate consecutive.
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Din articol
Ce propune România Statelor Unite România vrea și capacități militare mai puternice Cât ar putea plăti România pentru găzduirea militarilor americani România speră să obțină o prezență americană mai consistentă

România își dorește o prezență militară americană mai consistentă și capacități de luptă mai puternice pe teritoriul său. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat în exclusivitate la Digi24 că Bucureștiul a discutat oferta adresată Statelor Unite și cu partenerii polonezi și că există posibilitatea ca militarii americani să fie găzduiți în bazele deja existente. În ceea ce privește costurile, oficialul a precizat că suma de 15.000 de euro vehiculată nu este corectă, iar cheltuielile de acomodare ar fi mai mici.

 

„Este o ofertă care a fost discutată și văzută împreună cu partenerii polonezi, astfel încât flancul estic să aibă o reprezentare solidă, iar prezența americană să fie una consistentă”, a explicat ministrul.

Radu Oprea a subliniat că prezența militară americană este esențială pentru securitatea României, atât la baza de la Mihail Kogălniceanu, cât și la Câmpia Turzii și Deveselu.

„Este nevoie de capacitățile și de soldații americani în România. O parte foarte importantă a securității noastre este asigurată de prezența americană. (...) Este nevoie ca soldații americani să fie prezenți în continuare”, a declarat ministrul Apărării.

Ce propune România Statelor Unite

Potrivit lui Radu Oprea, România a venit cu propuneri care permit găzduirea unor militari americani suplimentari în bazele existente. În plus, dezvoltarea bazei de la Kogălniceanu ar putea fi accelerată.

„Am venit cu propuneri prin care putem acomoda soldații americani în bazele existente în România și, desigur, dezvoltarea bazei de la Kogălniceanu, așa cum este prevăzută astăzi, poate fi și accelerată”, a precizat oficialul.

Întrebat când ar putea veni un răspuns din partea Washingtonului, ministrul a explicat că decizia presupune mai multe etape. Propunerea urmează să fie analizată de Elbridge Colby, apoi să ajungă la secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și, ulterior, să parcurgă etapele instituționale, inclusiv o posibilă analiză în Congres, înainte de o decizie a președintelui Donald Trump.

Radu Oprea a spus că discuția avută cu Elbridge Colby i-a dat motive să fie optimist în privința rezultatului.

România vrea și capacități militare mai puternice

Ministrul a confirmat că oferta României nu vizează doar creșterea numărului de militari americani, ci și prezența unor structuri militare cu o capacitate operațională importantă.

Radu Oprea a dat exemplul Diviziei 101 Aeropurtate a armatei americane, care a fost prezentă în România, și a subliniat mobilitatea și forța acestei structuri.

„O astfel de divizie, o astfel de structură care are și simbol, pe de o parte, și capacitate foarte mare, este, desigur, de dorit”, a afirmat ministrul.

El a explicat însă că găzduirea permanentă a unor militari americani presupune mai mult decât asigurarea spațiilor de cazare. Trebuie luate în calcul și condițiile de trai ale familiilor acestora.

„O bază permanentă poate însemna nu numai cazarea militarului, ci și a familiei. Și atunci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să ai astfel de locuri unde poți să mergi și cu copilul la școală, trebuie să fie și un spital bun în zonă, de care să beneficieze atât românii, cât și soldații americani sau celelalte naționalități prezente astăzi în România”, a explicat Radu Oprea.

Cât ar putea plăti România pentru găzduirea militarilor americani

În discuția despre costurile prezenței militare americane, a fost avansată suma de 15.000 de dolari pentru fiecare soldat. Ministrul Apărării a precizat însă că suma vehiculată nu reflectă oferta României și a infirmat informația potrivit căreia ar fi vorba despre 15.000 de euro pentru fiecare militar.

„Este vorba despre cheltuielile pe care le-ar avea cu acomodarea în România a soldaților. Nu este în valoare de 15.000 de euro, este ceva mai puțin, pentru că ne raportăm la costul vieții din România, în comparație, dacă vreți, cu costul vieții din Polonia. Dar nu am să intru în detalii în acest moment”, a declarat Radu Oprea.

Ministrul a făcut referire și la viziunea lui Elbridge Colby privind împărțirea costurilor și a responsabilităților în cadrul NATO. Potrivit acestuia, România își asumă angajamentele privind creșterea cheltuielilor pentru apărare, convenite la summitul de la Haga.

Ținta este ca, în timp, cheltuielile să ajungă la 5% din PIB: 3,5% pentru apărare și înzestrare militară și 1,5% pentru cheltuieli conexe, precum mobilitatea militară.

„Este vorba de a avea o securitate în care împărțim costurile și, la un moment dat, cred că este chiar corect să fie așa, pentru că și noi, românii, trebuie să avem grijă de noi, împreună cu partenerii noștri americani, cu partenerii francezi și germani”, a afirmat ministrul.

România speră să obțină o prezență americană mai consistentă

Întrebat dacă România își dorește o prezență militară americană mai amplă decât cea pe care Washingtonul intenționează să o mențină în alte state europene, Radu Oprea a nuanțat informațiile privind o posibilă reducere a efectivelor americane.

Ministrul a spus că viziunea lui Elbridge Colby permite reduceri ale prezenței americane în anumite zone, dar pune accent pe o contribuție mai mare a partenerilor europeni la propria securitate.

„În viziunea domnului Colby se spune că pot fi reduceri, că partenerii europeni, care au posibilitatea să aibă și ei o prezență serioasă în securitatea propriilor țări, trebuie să contribuie mai mult. Și lucrul acesta se întâmplă deja”, a declarat ministrul Apărării.

Radu Oprea a mai spus că discuțiile au arătat o aliniere între Președinție și Guvern în privința ofertei adresate Statelor Unite.

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat Financial Times, că România își dorește o prezență militară americană mai puternică și că a propus Washingtonului o formulă de împărțire a costurilor pentru staționarea trupelor SUA.

Totodată, șeful statului a anunțat, la sfârșitul lunii septembrie, că România a trimis răspunsuri la toate întrebările tehnice pe care le-au avut oficialii americani care analizează prezenţa trupelor militare ale SUA pe teritoriul european.

„Am oferit inclusiv să împărţim cumva costul acestor operaţiuni şi aşteptăm răspunsul administraţiei americane”, arată şeful statului.

Editor : C.A.

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