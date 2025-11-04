Câți bani primește Ciprian Ciucu de la PNL pentru campania din Capitală: jumătate de la filiala București, restul de la centru (surse)

Conducerea PNL a validat oficial candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală Capitalei. Potrivit informațiilor Digi24.ro, liberalii i-au stabilit și bugetul de campanie – 600.000 de euro, de la filiala București, dar și din fondurile centrale ale partidului.

Biroul Politic Național al PNL, în frunte cu Ilie Bolojan, a stabilit bugetul pe care Ciprian Ciucu îl va avea la dispoziție pentru campania din București: 600.000 de euro, fonduri pe care le va susține atât filiala PNL din Capitală, cât și bugetul național al partidului, după cum urmează:

300.000 de euro de la PNL București;

300.000 de euro din bugetul central al PNL;

Conducerea PNL s-a reunit pentru a valida în mod formal candidatura actualului edil al sectorului 6.

„A fost închisă procedura privind susținerea domnului Ciprian Ciucu pentru Primăria Generală a Capitalei. Îi mulțumesc colegului meu, Ciprian, pentru că a acceptat să intre în competiție. Am încredere că, pentru dezvoltarea țării noastre, o administrare cât mai bună a Bucureștiului de către Ciprian Ciucu este un lucru foarte bun. Dacă Capitala funcționează ca o locomotivă, și țara va merge bine”, a declarat Ilie Bolojan la finalul ședinței de partid.

Ciucu: „Bucureștiul, proiectul vieții mele”

„Este o zi foarte importantă pentru mine. Bucureștiul, de mai mulți ani, este proiectul vieții mele. Până acum am avut ocazia să fiu primar în vestul orașului.

Îmi doresc să pot să mă ocup de București ca principal proiect al vieții mele de acum înainte. Merg spre victorie și am o viziune pentru următorii șase ani și jumătate – o viziune pentru ca Bucureștiul să înceapă să fie pus la punct și una extinsă, pentru următorii zece ani, până în 2032, astfel încât Capitala să arate ca o adevărată capitală europeană”, a declarat, la rândul lui, Ciprian Ciucu.