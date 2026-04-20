Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat la Digi24 care sunt efectele crize politice asupra economiei și în special asupra fondurilor europene. Pîslaru a vorbit și despre discuția pe care a avut-o cu președintele Nicușor Dan.

„Discuția a fost foarte aplicată, exact pe riscurile pe care le avem pe PNRR ca urmare a acestei crize, adică dacă există o retragere de portofolii acolo unde există PSD în acest moment în coordonare, care sunt reformele pe care le avem acolo.

Am făcut un demers în guvern pentru a scoate în evidență cele 14 reforme esențiale care sunt peste 11,8 miliarde de euro, ca penalități. Aceste 14 reforme, opt dintre ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD, deci 58,5-60% din ele sunt la ministere care sunt coordonate de PSD. Și acuma nu pot să nu mă gândesc, cu atât mai mult cu cât cei de la acest partid sunt perfect conștienți de faptul că aceste reforme sunt exact acele lucruri amânate de peste 5 ani de zile și cumva, acuma, brusc, câteva luni înainte, aleg să saboteze întreg demersurl. Dacă vom avea o problemă cu implementarea acestor reforme și îngreunarea implementării ca urmare a acestei retrageri, în mod evident va avea consecințe”, a spus Pîslaru.

„Ce cred că nu-și dau seama cei care doresc să plece - sau să fie în război cu toată lumea, că până la urmă aici nu e război cu Ilie Bolojan, din punctul meu de vedere, PSD e în război cu România. În acest moment, întrebarea pe care ar trebui să o pună PSD n-ar trebui să fie: „sunteți de acord să retragem sprijinul pentru Ilie Bolojan?” ci „sunteți de acord să retragem sprijinul pentru România și pentru români?”. Ceea ce nu cred că au luat în calcul este că Ilie Bolojan nu pleacă nicăieri și că nu plecăm nicăieri, pentru că există o responsabilitate directă față de români și față de România”, a continuat ministrul.

Pîslaru a mai spus că este vorba despre „reforme grele”: „Discutăm de salarizare în sectorul public, de decarbonizare, de legea apelor, de hidrogen, de off-shore, adică sunt lucruri pe care aveau timp să le facă onorabilii colegi 5 ani de zile. Le-au tot amânat. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în ultima vreme. Aveam ca reformă să nu mai existe facilități fiscale pe diverse categorii. A făcut Bolojan reformă. Am avut ca reformă pensiile speciale. A făcut Bolojan reformă. Am avut ca reformă prima parte de decarbonizare. Tot Bolojan și-a asumat reforma asta și așa mai departe. Deci, ceea ce a făcut guvernul acesta sub conducerea lui Ilie Bolojan Sunt lucruri care nu s-au făcut de 30 și ceva de de ani și acum mai aveam de dus până la capăt în câteva luni”.

Ministrul, care nu face parte din niciunul din partidele din coaliție, a mai spus că „există un comportament tipic al PSD de-a lungul vremii”. „

„Întotdeauna și-au omorât partenerii de coaliție, întotdeauna și-au căutat un țap ispășitor, niciodată nu și-au asumat responsabilitatea pentru ce au făcut și, ca să ne înțelegem, sunt lucruri pe care toți românii le știu și le urmăresc, situația dificilă pe care am găsit-o în iunie 2025, cu deficitul acela de 9,3% cu țara în corzi, cu PNRR-ul blocat - am spus foarte clar nu mai aveam nicio credibilitate la Bruxelles - și fuseseră făcute o serie întreagă de matrapazlâcuri pe licitațiile publice, deci mai ales în domeniul transporturilor”, a continuat el.

„PSD-ul are un model extrem de populist de guvernare, în care în toată perioada electorală au împărțit bani la toată lumea și cu, și fără acordul Uniunii Europene și asta este un lucru foarte clar, au dat bani cu ghiotura la populație prin programul sprijin pentru România, au aruncat 200 de milioane de euro numai în anul acela electoral 2024 și toate aceste măsuri au fost făcute în paralel cu menținerea privilegiilor, rețelele de sinecuri, interimatele din companiile de stat care sunt în pierdere de atâta vreme. Deci, cumva, ceea ce este foarte important în acest moment, această analogie că aprindem lumina sau că prim prim-ministrul a aprins lumina și că a găsit șobolani este o analogie corectă.

Eu nu spun că nu există poate în PSD persoane care ar putea într-adevăr să guverneze responsabil, dar mi se pare că acuma sunt atrași într-un exercițiu politic, în care este pur și simplu o chestiune de încordare de mușchi, ca și cum ar fi un partid de pe vremea lui Dragnea, de 40 și ceva la sută. O mai fi poate în Craiova, sau în Dolj, la o cifră de genul acesta. Dar ca să poți să dai foc la țară și să fii responsabil cu reformele pe care le avem de făcut, înseamnă fie că ți-e frică de acele reforme și le vrei amânate, că-ți pierzi din privilegii, fie că pur și simplu nu înțelegi că este fapt un atac direct la români și la România”, a spus Pîslaru.

România mai are de recuperat din PNRR 10 miliarde de euro până pe 31 august.

„Aceasta este cifra reală care are două componente - are partea de investiții care trebuie implementate și ca să poți să iei banii trebuie să faci și reformele echivalent. Că dacă-i iresponsabilitatea este dusă până la capăt și PSD, după ce are acest prim exercițiu, să încerce să-l demită pe prim-ministru, care nu pleacă nicăieri, trece mai departe la depunerea unei moțiuni de cenzură, atunci este o legătură directă pe care toți românii trebuie să o urmărească, între un PSD care dinamitează practic România, într-un moment în care avem nevoie să putem să ne mobilizăm. Dacă PSD va face lucrul ăsta și va doborî guvernul cu bună știință, din acest punct de vedere, transformând acest război cu Bolojan într-un război împotriva României, este responsabilitatea PSD. Altfel, chiar și cu un guvern care rămâne interimar sau minoritar sau cum o fi, avantajul este că acuma, fără să mai existe discuții în coaliție la lucruri de genul acesta, putem împinge reformele acelea cu o viteză uimitoare. Este un lucru foarte important”, a mai spus Pîslaru.

El a adăugat că a discutat cu președintele Dan despre importanța acestor reforme și despre cum ar putea implementate cât mai repede.

„Ilie Bolojan nu va pleca, PNL, USR, UDMR vor susține acest guvern pentru că ăsta este comportamentul responsabil în acest moment pentru a proteja țara și românii. Și PSD a făcut o greșeală monumentală de calcul, crezând crezând că bullying-ul lor tipic prin care încearcă să destabilizeze se mai poate aplica. Și asta este, de fapt, marea greșeală de calcul. Eu încă sper în al 12-lea ceas că cei din PSD vor realiza că acest bulgăre pe care le-au rostogolit și pe care încă mai pot să-l oprească acuma într-o oră, două, nu îi duce decât în uitare, în marginalizare Asta pentru simplu fapt că cred că dacă PSD face ce face, cei care vor fi cei mai câștigați vor fi cei de la AUR și în mod evident, cei care vor fi ce vor pierde cel mai mult vor fi românii”, a mai spus Pîslaru.

