Câți oameni pleacă de la Cancelaria premierului. Anunțul lui Ilie Bolojan

Data publicării:
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan a anunțat câți oameni vor pleca de la Cancelaria Prim-ministrului. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală. Ilie Bolojan declarase recent că a cerut o analiză a personalului angajat la Cancelaria Prim-ministrului.

„Din punctul meu de vedere, pe baza informațiilor pe care le avem, reducerea de personal la Cancelarie va depăși 30%, se va apropia de 40%, înțeleg. Și o veți vedea într-un proiect în zilele următoare”, a afirmat Ilie Bolojan marți, întrebat despre reducerile preconizate în aparatul său de lucru.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, tot marți, că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt „locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”.

„În momentul de faţă, mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja şi cu cât facem aceste reduceri mai repede, cu atât vom economisi mai mulţi bani de la statul român şi nu vom fi puşi în situaţia să creştem taxe şi impozite, vom putea continua investiţii care vor genera locuri de muncă. Dacă nu ne reducem cheltuielile, nu vom putea asigura investiţiile în ritmul pe care ni-l dorim. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit. (..) Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, a spus Ilie Bolojan.

Editor : B.P.

