Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit la Digi24 despre cazul livratorului străin lovit în București. El a subliniat că „ar fi cea mai mare greșeală” ca un astfel de incident să fie trecut sub tăcere și că societatea, inclusiv politicienii, trebuie să reacționeze. Responsabilitatea este în primul rând a celor care propagă as asemenea mesaje, a subliniat el.

„Noi trebuie să avem foarte mare grijă ce țară construim și ce în ce țară vrem să trăim. Pentru că un caz care poate să pară singular, dar care sigur a avut niște zile precedente, legat de mesaje spuse dintr-o anumită parte a politicului nu putem să construim o țară în care-l privim pe celălalt de lângă noi după criteriul că nu se aseamănă cu noi, vorbește altă limbă, are altă culoare a pielii, are altă religie și așa mai departe. Este o chestiune foarte periculoasă, cu care nu prea ne-am întâlnit în acest context, cel puțin așa”, a spus ministrul.

„Eu cred că noi trebuie să ne gândim și la cetățenii noștri, pe de altă parte, pentru că avem 4-6 milioane de cetățeni români, de diverse etnii, cu diverse religii, din pături sociale diferite, care trăiesc în străinătate, lucrează în străinătate și nu ne place și nu ne-ar plăcea nici nouă dacă am auzit că un cetățean român este atacat în acest hal, în centrul unei capitale europene. Și atunci acest atac este de condamnat și orice mesaj de ură pe criterii etnice, sau de culoare, sau de sex, sau de religie sau de orice alt criteriu este de condamnat”, a adăugat el.

Cseke a subliniat că este vorba despre oameni care au venit în mod legal să muncească în România și care își fac meseria.

„Aici responsabilitatea, în primul rând, este a celor care propagă asemenea mesaje și sigur că statul român trebuie să acționeze foarte dur și ferm pe această chestiune. Este îmbucurător că un polițist aflat în orele libere ale lui a intervenit. Acesta e un semn, dacă vreți, chiar îmbucurător. Înseamnă că totuși, în instituțiile statului - și în perioada în afara serviciului - sunt oameni care știu să apăre legea și să intervină”, a spus ministrul.

„Ar fi cea mai mare greșeală să un asemenea incident să treacă neobservat, pentru că ceea ce am putea să spunem sau am vrea să spunem că astăzi este un incident, poate chiar izolat - ne-ar place să spunem că este izolat - dacă rămâne netratat, scuzați-mă, ca și bolnavul netratat, situația se va agrava, adică se vor înmulți aceste cazuri. Și societatea, și societatea civilă, și partea politică trebuie să dea mesaje foarte ferme, iar instituțiile statului trebuie să acționeze”, a subliniat el.

Polițistul Marian Godină a postat miercuri o înregistrare video în care un tânăr lovește un livrator asiatic în București pe motiv că este „un invadator”. Înregistrarea, făcută chiar cu telefonul agresorului, surprinde inclusiv momentul în care un polițist, aflat din întâmplare în zonă, intervine și îl reține pe agresor. Polițistul Andrei Jianu lucrează la Secția 7 și era în timpul liber când a intervenit.

Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul are loc la puțin timp după ce deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români. „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”, a scris el pe Facebook.

