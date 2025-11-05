Live TV

CCR a amânat decizia privind plata pensiilor private

Data actualizării: Data publicării:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 12 noiembrie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. ÎCCJ și AUR critică faptul că se pun restricții pe proprietatea privată a contribuabililor la pilonul doi și trei de pensii. Cu excepția bolnavilor de cancer, românii vor putea retrage inițial doar o treime din banii strânși. 

Judecătorii Instanţei supreme au decis să sesizeze CCR în legătură cu proiectul de lege privind plata pensiilor private din piloanele II şi III. 

Proiectul a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul va fi eşalonat pe opt ani şi, prin excepţie, bolnavii cu afecţiuni oncologice pot beneficia de toată suma printr-o singură retragere. 

Totodată, pot primi toată suma, sub formă de plată unică, persoanele care au un fond mai mic decât contravaloarea a 12 indemnizaţii sociale lunare. 

Judecătorii de la Instanţa supremă, convocaţi în cadrul Secţiilor Unite, au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la mai multe aspecte de neconstituţionalitate, transmite Agerpres. 

Potrivit magistraţilor, cetăţenii au dreptul să aibă o lege clară, previzibilă şi predictibilă cu privire la drepturile lor la pensie şi este în interesul societăţii ca legea să fie examinată de Curtea Constituţională înainte de promulgare, iar în măsura în care se vor impune corecţii, acestea să fie făcute înainte să genereze efecte în masă. 

Magistraţii susţin că din examinarea prevederilor acestei legi se ajunge la concluzia că nu sunt respectate criteriile de accesibilitate, claritate, precizie şi previzibilitate şi nici principiile legalităţii şi proporţionalităţii în reglementarea infracţiunilor şi contravenţiilor prevăzute de legea adoptată în Parlament. 

Şi AUR a sesizat instanţa constituţională în legătură cu actul normativ, susţinând că „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”. 

„Dacă ar fi fost un proiect legislativ cu adevărat pentru binele contribuabililor, parlamentarii AUR ar fi votat «pentru» adoptare, însă iniţiativa legislativă reprezintă doar o încercare perfidă a partidelor aflate la guvernare de a fura banii munciţi ai contribuabililor români. În forma actuală a proiectului legislativ, cei care sunt adevăraţii beneficiari ai modificărilor sunt, în primul rând, administratorii fondurilor, care vor încasa comisioane de 0,21% - 0,27%, câştigând cât mai mulţi bani dacă aceştia rămân cât mai mult timp în conturi. Iar, în al doilea rând, principalul câştigător este statul român, care a găsit un colac de salvare pentru un sistem care se împrumută constant, fără limite, la dobânzi uriaşe”, susţinea AUR într-un comunicat de presă.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Digi Sport
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în...
Radu Marinescu.
Ce spune ministrul Justiției după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui...
New York City mayoral candidate Zohran Mamdani campaigns in New York City
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul...
DNA Romania
Anchetă de trafic de influență la DNA. Ar fi vizați afaceristul Fănel...
Ultimele știri
Rogobete, despre perchezițiile de la Ministerul Sănătății: Dacă se găsesc vinovaţi, voi fi primul care le desface contractul de muncă
Rusia susține că trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk trebuie să se predea dacă vor să se salveze
Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz sustine un discurs
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit ca unii să-și păstreze privilegiile
panouri solare montate pe casa
Nicușor Dan a sesizat CCR pe „legea prosumatorilor”. Cum sunt afectați cei care și-au montat panouri solare
intrarea in sala CCR
Nicușor Dan, sesizare la CCR privind legea care aduce modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile magistraților: M-au ciuruit. Nu am înțeles de ce au tras în pianist
sigla csm de la intrare in institutie
CSM acuză Coaliția de afectarea independenței CCR privind pensiile magistraților. Kelemen Hunor clarifică afirmațiile sale
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 promite haos, dar și revelații și redescoperiri personale. Testul final al...
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
A murit Emeric Ienei, câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali îi răspunde lui Victor Pițurcă în războiul FCSB – CSA Steaua: “Să fie el manager când o promova...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Pro FM
Cher, la aproape 80 de ani: „Sunt proastă. Nu sunt mai înțeleaptă, doar mai bătrână”. Recunoaște deschis că...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
Ce ajutor la pensie nu se va mai acorda de anul viitor? 1.000.000 pensionari pierd 250 lei
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”