Video CCR a respins sesizările AUR privind legea bugetului de stat pe 2026 și cea a bugetului asigurărilor sociale

George Simion: „România este pe o cale greșită” Bugetul pe 2026, adoptat pe 20 martie

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins, joi, sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) privind Legea bugetului de stat pe anul 2026 și Legea bugetului asigurărilor sociale, stabilind că acestea sunt constituționale.

Reprezentanții AUR au susținut că Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale au fost adoptate „cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept”, acuzând o procedură parlamentară accelerată.

Într-un comunicat de presă, partidul afirmă că dezbaterea în Parlament ar fi fost blocată, iar rolul legislativului ar fi fost redus „la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”.

Printre principalele motive de neconstituționalitate invocate de AUR se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, și lipsa unei analize serioase a impactului asupra economiei.

George Simion: „România este pe o cale greșită”

Liderul AUR, George Simion, a anunțat încă de la votul din Parlament că formațiunea va contesta bugetul la Curtea Constituțională.

„Partidele din arcul guvernamental au mințit categorii sociale întregi. Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu, și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la 2 ani la 1 an. Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS-ul mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea”, a declarat acesta.

„Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României. Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde, suntem pe o cale greșită, și bugetul alternativ pe care AUR îl propune vine să reducă deficitul bugetar și, totodată, să reducă cheltuielile cu statul”, a completat Simion.

Bugetul pe 2026, adoptat pe 20 martie

Legea bugetului de stat pe 2026 și Legea bugetului asigurărilor sociale au fost adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

Opoziția a criticat încă de atunci ritmul accelerat al procedurii parlamentare, în timp ce reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că adoptarea rapidă a bugetului este necesară pentru stabilitatea economică.

Decizia Curții Constituționale va fi definitivă și obligatorie.

