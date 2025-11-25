Live TV

CCR declară neconstituțională legea care majora salariile în Ministerul Economiei, după sesizarea lui Nicușor Dan

Data publicării:
ccr curtea constitutionala
Curtea Constituțională a României. Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
„Parlamentul a depășit limitele reexaminării”

Judecătorii Curții Constituționale au decis că legea care ar fi majorat veniturile personalului din Ministerul Economiei, acordând și un spor de 15% pentru complexitatea muncii, este neconstituțională. Proiectul a fost trimis la CCR pentru examinare de către președintele Nicușor Dan. 

Este vorba despre OUG 153/2024, adoptată de Guvernul Ciolacu la finalul anului trecut. Inițial, proiectul propunea reorganizarea Ministerului Economiei și a altor ministere. Ordonanța a trecut de Parlament la începutul acestui an, fără modificări, însă a fost trimisă la reexaminare de către președintele interimar la acea vreme, Ilie Bolojan, din cauza unor probleme de procedură - Camera Deputaților a adoptat-o ca lege organică, iar Senatul drept lege ordinară. 

Problema a apărut când proiectul a reintrat în circuitul parlamentar, pentru că a fost modificat astfel încât noua formă prevedea majorări salariale pentru angajații Ministerului Economiei: încadrarea acestora „la nivelul maxim aflat în plată la data reorganizării” și acordarea unui spor de 15% pentru „complexitatea muncii”.

Astfel, președintele Nicușor Dan a contestat proiectul la CCR pe motiv că ar crea „un tratament diferenţiat între personalul încadrat/numit în urma reorganizării ministerelor, ca urmare a învestirii unui nou Guvern în luna decembrie 2024 şi chiar anterior acestor reorganizări, pe de o parte, şi personalul încadrat/numit în viitor, ulterior intrării în vgoare a acestei legi, creându-se un privilegiu pentru cea din urmă categorie”.

„Parlamentul a depășit limitele reexaminării”

Acum, CCR a declarat neconstituțional proiectul, pe motiv că Parlamentul a depăsit limitele cererii de reexaminare și a modificat forma proiectului.​

Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul a depășit limitele cererii de reexaminare a legii criticate, formulate de Președintele României, și a adoptat două noi texte care nu au format nici obiectul acestei cereri și nici nu erau în legătură cu acesta. Astfel, art.I [cu referire la art.10 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2024] și art.II din lege au fost adoptate cu încălcarea art.77 alin.(2) din Constituție”, motivează Curtea Constituțională.

Citește și: „Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii uriașe. Pierderile UNIFARM au crescut de 6 ori într-un an

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
harta moldova romania ucraina marea neagra
4
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
CCR a declarat neconstituționale o serie de prevederi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul
25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri”
nicusor dan 1
Nicușor Dan: Președintele Constantinescu mi-a propus funcția de secretar de stat pentru diaspora în 1999. Am refuzat pentru matematică
intrarea in sala CCR
Legea referitoare la plata pensiilor private a fost declarată neconstituțională de către CCR. Explicațiile Curții
nicusor dan 3
Nicușor Dan e nemulțumit de lipsa colaborării între instituțiile statului. „De multe ori informațiile pe care le primesc sunt diferite”
Recomandările redacţiei
Aeronave Eurofighter Typhoon
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă...
dgbzgn
Primele imagini cu drona prăbușită în județul Vaslui. Prefect...
BUCURESTI - DECLIC - ACTIUNE MANIFEST - 14 MAI 2025
Procurorii din Capitală cer CSM să dea aviz negativ pe proiectul de...
calcule
„Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii...
Ultimele știri
Carambol cu şapte maşini pe A2 spre Bucureşti. Trei persoane rănite, între care un copil
Alţi patru suspecţi au fost arestaţi în ancheta privind jaful de la Luvru, anunţă Parchetul din Paris
Aprinderea flăcării olimpice pentru Jocurile de Iarnă, pusă în pericol de vremea rea din Grecia. Ceremonia are loc miercuri, la Olympia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Temperaturile scad din nou şi vin ninsorile. Harta care arată unde va ninge şi va ploua abundent în...
Digi FM
O femeie de 65 de ani a „revenit” la viață, chiar înainte de a fi incinerată. Angajații unui templu au fost...
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul noului "OZN" din România
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu