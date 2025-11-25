CCR declară neconstituțională legea care majora salariile în Ministerul Economiei, după sesizarea lui Nicușor Dan

Judecătorii Curții Constituționale au decis că legea care ar fi majorat veniturile personalului din Ministerul Economiei, acordând și un spor de 15% pentru complexitatea muncii, este neconstituțională. Proiectul a fost trimis la CCR pentru examinare de către președintele Nicușor Dan.

Este vorba despre OUG 153/2024, adoptată de Guvernul Ciolacu la finalul anului trecut. Inițial, proiectul propunea reorganizarea Ministerului Economiei și a altor ministere. Ordonanța a trecut de Parlament la începutul acestui an, fără modificări, însă a fost trimisă la reexaminare de către președintele interimar la acea vreme, Ilie Bolojan, din cauza unor probleme de procedură - Camera Deputaților a adoptat-o ca lege organică, iar Senatul drept lege ordinară.

Problema a apărut când proiectul a reintrat în circuitul parlamentar, pentru că a fost modificat astfel încât noua formă prevedea majorări salariale pentru angajații Ministerului Economiei: încadrarea acestora „la nivelul maxim aflat în plată la data reorganizării” și acordarea unui spor de 15% pentru „complexitatea muncii”.

Astfel, președintele Nicușor Dan a contestat proiectul la CCR pe motiv că ar crea „un tratament diferenţiat între personalul încadrat/numit în urma reorganizării ministerelor, ca urmare a învestirii unui nou Guvern în luna decembrie 2024 şi chiar anterior acestor reorganizări, pe de o parte, şi personalul încadrat/numit în viitor, ulterior intrării în vgoare a acestei legi, creându-se un privilegiu pentru cea din urmă categorie”.

„Parlamentul a depășit limitele reexaminării”

Acum, CCR a declarat neconstituțional proiectul, pe motiv că Parlamentul a depăsit limitele cererii de reexaminare și a modificat forma proiectului.​

„Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul a depășit limitele cererii de reexaminare a legii criticate, formulate de Președintele României, și a adoptat două noi texte care nu au format nici obiectul acestei cereri și nici nu erau în legătură cu acesta. Astfel, art.I [cu referire la art.10 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2024] și art.II din lege au fost adoptate cu încălcarea art.77 alin.(2) din Constituție”, motivează Curtea Constituțională.

Editor : A.G.