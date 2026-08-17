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CCR discută astăzi sesizarea AUR privind Legea biodiversității. În joc sunt aproape 1 miliard de euro din PNRR

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Curtea Constituțională. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Ce prevede Legea biodiversității AUR a contestat legea la CCR Miza de 972 de milioane de euro din PNRR

Curtea Constituțională a României discută, luni, sesizarea depusă de AUR împotriva Legii biodiversității. Actul normativ aprobă Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității pentru perioada 2026-2030 și reprezintă un jalon din PNRR, cu o miză financiară de aproximativ 972 de milioane de euro.

Ședința CCR începe la ora 11:00.

Ce prevede Legea biodiversității

Actul normativ aprobă Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității în perioada 2026-2030. Printre obiective se numără conservarea și restaurarea ecosistemelor, protejarea speciilor amenințate, utilizarea durabilă a biodiversității și consolidarea instituțiilor responsabile de aceste politici.

Strategia prevede și consolidarea și extinderea rețelei naționale de arii protejate, în acord cu obiectivele europene și globale privind protejarea a 30% din teritoriu și protecția strictă a 10%.

AUR a contestat legea la CCR

Legea a ajuns la Curtea Constituțională după ce AUR a sesizat instituția, la scurt timp după adoptarea proiectului în Parlament.

În Camera Deputaților, proiectul a fost adoptat cu 177 de voturi „pentru” și 79 „împotrivă”, iar în Senat forma finală a primit 79 de voturi favorabile și 27 „împotrivă”. Senatorii AUR au votat împotriva proiectului.

Contestația a venit pe fondul unei dispute privind modul în care strategia a fost adoptată. Proiectul fusese aprobat inițial de Guvern prin hotărâre, însă Executivul a retras ulterior actul și a transferat prevederile în Parlament.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat în plen această decizie și a acuzat Guvernul că a încălcat delimitarea atribuțiilor dintre Executiv și Parlament.

Citește și: Strategia pentru biodiversitate, jalon din PNRR, a fost adoptată de Senat. Diana Buzoianu: PSD și AUR au votat amendamente „aberante”

Miza de 972 de milioane de euro din PNRR

Strategia națională pentru conservarea biodiversității reprezintă jalonul 31 din PNRR. Guvernul a estimat că neîndeplinirea acestui angajament ar putea atrage o penalitate de 972.455.220 de euro.

În timpul dezbaterilor parlamentare, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a avertizat că anumite modificări introduse în Parlament ar putea afecta angajamentele României față de Comisia Europeană și fondurile din PNRR.

USR a criticat, la rândul său, amendamentele PSD, despre care a susținut că pot pune în pericol îndeplinirea jalonului.

România are termen până la 31 august pentru aprobarea legii, în cadrul angajamentului din PNRR.

Dacă CCR respinge sesizarea AUR, legea poate merge mai departe pentru promulgare. În cazul în care judecătorii identifică prevederi neconstituționale, actul normativ poate reveni în Parlament pentru a fi pus în acord cu decizia Curții.

Editor : Ana Petrescu

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