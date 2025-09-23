Curtea Constituțională nu se va pronunța, în ședința de miercuri, pe sesizarea ÎCCJ în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, potrivit surselor digi24.ro.

Conform surselor citate, judecătorii CCR vor amâna pentru două săptămâni pronunțarea pe proiectul privind pensiile magistraților, deoarece au nevoie de mai mult timp pentru studierea dosarului, fiind unul „complex” și „greu”.

În schimb, Curtea este probabil să se pronunțe, în ședința de miercuri de la ora 10.00, asupra altor proiecte de legi pentru care Executivul și-a asumat răspunderea, au adăugat sursele digi24.ro.

Pe ordinea de zi a ședinței de mâine a CCR figurează nouă puncte, printre care și propuneri legislative pe care și-a asumat răspunderea Guvernului. Ordinea de zi completă poate fi accesată AICI.

Principalele motive invocate de ÎCCJ pentru a ataca proiectul privind pensiile magistraților sunt: încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalități și neretroactivității legii, al încrederii legitime, nesocotirea unor obligații legale (solicitarea avizului CSM) sau nesocotirea prevederilor cu privire la condițiile în care Executivul își poate asuma răspunderea.

Sesizarea ÎCCJ poate fi citită integral AICI.

Magistrații din toate judecătoriile, toate tribunalele, toate curțile de apel, Parchetul General, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și majoritatea parchetelor de pe lângă judecătorii și-au suspendat activitatea, pe parcursul săptămânii trecute, ca formă de protest.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern și trecut prin Parlament prin procedura de asumare a răspunderii, pensia magistraților va fi de maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate. În același timp, proiectul prevede ca, peste 10 ani, magistrații să iasă la pensie la vârsta de 64 de ani.

Proiectul privind pensiile magistraților, adoptat de Guvern, poate fi citit în integralitate AICI.

Până acum, Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe cinci proiecte, cel în domeniul pensiilor de serviciu, cel pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cel pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cel privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome și cel pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Au fost atacate la Curtea Constituționale patru propuneri legislative pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, ÎCCJ pe cel privind pensiile speciale ale magistraților și restul de către partidele din opoziției, AUR, SOS România și POT.