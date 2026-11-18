Curtea Constituțională analizează sesizarea președintelui Nicușor Dan privind legea prin care orașul Voluntari ar urma să devină municipiu. Proiectul inițiat de PSD a fost adoptat de Parlament în luna septembrie. Șeful statului contestă însă mai multe prevederi și atrage atenția că documentația ignoră un referendum organizat în 2009, în care cetățenii au votat pentru transformarea Voluntariului în Sectorul 7 al Capitalei.

CCR a amânat miercuri pronunțarea în acest dosar, pentru data de 16 decembrie.

Președintele a trimis Curții Constituționale o sesizare asupra Legii privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov, subliniind lipsa mai multor indicatori obligatorii, dar și omiterea din cuprinsul documentației care însoțește actul normativ a unui referendum din 2009 privind transformarea localității în sectorul 7 al Capitalei.

În proiectul depus în Parlament de PSD este invocat, printre altele, un referendum din 2004, în care, spunea acesta, ar fi vrut cetățenii să se transforme în municipiu.

Totuși, Administrația Prezidențială atrage atenția că, în 2009, un alt referendum spune că, de fapt, acest oraș își dorea mai degrabă să fie un sector al Capitalei.

Pe de altă parte, mai spune președintele României, sunt și alte criterii care nu îndeplinesc pragul de a fi un municipiu.

Pe de o parte, e nevoie de un spital, pe de altă parte, de un depozit de deșeuri.

Oamenii din Voluntari spun că și-ar dori să facă o schimbare, în contextul în care orașul s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, dacă nu ar însemna și o creștere de taxe și impozite pentru cetățeni.

Editor : A.C.