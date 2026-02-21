Marius Lazurca, consilierul prezidențial pentru securitate națională, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre participarea lui Nicușor Dan în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump. Oficialul a explicat ce a câștigat România prin faptul că a fost prezentă la nivel înalt, în cadrul acestui eveniment.

Marius Lazurca a afirmat că prezența României la evenimentul de la Washington „a fost remarcată mai cu seamă în Statele Unite, inițiatorul acestui format și principalul actor în acest grup de state care își propun în această etapă să avanseze procesul de pace din Gaza”.

Consilierul președintelui Dan a subliniat că viziunea României este foarte limpede: „Procesul de pace din Gaza se întemeiază, din punctul de vedere al dreptului internațional, pe rezoluția Cosililui de Securitate 2803 - există, așadar, un cadru legal solid, întemeiat pe carta Națiunilor Unite, care ne permite să participăm la efortul de pace dedicat acestei teme”.

Marius Lazurca a mai atras atenția și că „am fost mai puțin izolați decât se spune. Uniunea Europeană a fost prezentă în acest format printr-un membru al Comisiei Europene”.

Oficialul a completat că prezența României la eveniment „vine și în urma unei lungi tradiții de implicare în procesul de pace și de atenție pe care am dat-o procesului de pace din Orientul Mijlociu”.

„De altfel, ce s-a întâmplat la Washington zilele trecute a fost principalul proces, dacă nu e prea îndrăznețsă spun, unicul proces prin care comunitate internațională, sub ghidajul Statelor Unite, îl dedică păcii din Orientul Mijlociu.

Era dificil pentru noi să nu fi participat la acest, încă o dată o spun, unic proces de pace dedicat Orientul Mijloc”, a afirmat Marius Lazurca.

În contextul vizitei recente la Washington, consilierul președintelui a fost întrebat dacă au crescut șansele ca Nicușor Dan să aibă o întâlnire bilaterală cu Donald Trump sau dacă alți oficiali americani vor fi prezenți în România în perioada următoare.

„Am avut posibilitatea să constat efectele pozitive ale prezenței președintelui Dan la acest eveniment. Oficiali americani mi-au confirmat-o nemijlocit că apreciază interesul pe care România, prin șeful statului, îl dă acestei inițiative a Statelor Unite sau inițiativelor, în general, ale administrației Trump. Nu pot, așadar, exclude că din energia pozitivă pe care președinte a creat-o prin această prezență se pornoaște și alte proiecte benefice pentru România”, a răspuns diplomatul.

Despre zvonurile privind o posibilă vizită a șefului diplomației americane, Marco Rubio, la București, Marius Lăzurca a afirmat că acest subiect este încă „prematur”.

„Cert este că președintele a evocat elemente importante ale cooperării bilaterale în această conversație, elemente care pot permite desigur, concretizarea unei vizite”, a conchis consilierul președintelui.

Editor : Ș.R.