Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și asistenții personali. „Anghel Saligny”, la rectificare (surse)

Coaliția a decis, după o ședință de peste trei ore și jumătate, măsurile care privesc administrația locală: primăriile ar putea hotărî dacă aprobă funcționarea jocurilor de noroc în localitate și unde își pot desfășura activitatea, iar Guvernul nu va acoperi integral salariile asistenților personali, dar va intensifica controalele. Programul „Anghel Saligny” se amână până la rectificarea bugetară, în timp ce raportările Executivului pentru decontarea banilor și pentru definirea schemelor de personal se vor face pe baza datelor INS. Surse participante la discuții au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan a propus ca negocierile privind Primăria Capitalei să fie amânate cu două săptămâni. 

Ședința partidelor aflate în Coaliția de guvernare se reia de la ora 09:00, de data aceasta sub forma unui grup de lucru care să stabilească forma finală a Pachetului II. La aceasta vor participa ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, dar și vicepremierii Ionuț Moșteanu, Marian Neacșu și Tanczos Barna. 

Măsurile discutate

Principalele măsuri discutate în ședința de marți seară, potrivit unor surse politice:

  • Discuțiile privind programul „Anghel Saligny” vor fi amânate până la rectificarea bugetară din această toamnă, astfel încât Executivul să vadă dacă există bani pentru finanțarea unor proiecte;
  • Raportarea pe baza căreia Guvernul alocă fonduri în teritoriu și care stabilește schemele de personal se va face la datele INS privind evidența populației și nu datele ultimului recensământ, care nu ar reflecta întocmai realitatea;
  • Funcționarii publici vor fi evaluați cel puțin o dată la 4 ani;
  • Unitățile administrativ-teritoriale vor putea lua mai ușor în gestiune terenuri sau clădiri din domeniul public al statului. Acestea vor trebui să achite un avans de 25% din sumă, iar diferența în 10 ani. Măsura vine după ce primarii au reclamat că nu pot plăti integral contravaloarea unor bunuri, deși există terenuri sau clădiri nefolosite în orașe, pe care administrațiile ar vrea să le utilizeze;
  • Primarii și șefii Consiliilor Județene nu vor mai fi sancționați dacă funcționarii din subordine comit ilegalități;

Modificări privind jocurile de noroc

  • Reprezentanții administrației locale vor putea decide dacă în localitatea lor există sau nu săli de jocuri de noroc. Consiliul local va stabili zona în care pot fi amplasate sau poate interzice complet astfel de activități. Propunerea vine în contextul în care unii edili au spus că vor să elimine păcănelele din orașele lor;

Asistenții personali

  • Guvernul nu va prelua integral plata salariilor acestora, așa cum cereau primarii. În schimb, Coaliția a decis o analiză a tuturor dosarelor pentru a verifica dacă aceste posturi sunt justificate în toate cazurile.

Bolojan ar fi propus amânarea negocierilor pentru Capitală

Surse au declarat pentru Digi24.ro că premierul Ilie Bolojan ar fi propus amânarea negocierilor privind alegerile pentru Primăria Capitalei cu două săptămâni. Adică după ce este rezolvată problema Pachetului II de măsuri. Singurul moment în care s-a deschis discuția alegerilor din București a fost în ședința de luni seară, de către Cristian Seidler, din partea USR. La scurt timp a venit propunerea premierului de a amâna discuțiile. 

Cum ar putea arăta calendarul Pachetului II

  • miercuri - joi: este finalizat textul proiectului;

  • vineri: ședință extraordinară de Guvern pentru aprobarea acestuia;

  • timp pentru depunerea amendamentelor în weekend;

  • luni dimineață: depunerea amendamentelor

  • luni după-amiază: asumarea răspunderii în fața Parlamentului

