Live TV

Foto Ce a luat Diana Buzoianu cu ea acasă când a plecat de la Ministerul Mediului. „Nu m-am putut despărți de ea”

Data publicării:
diana buzoianu 11
Diana Buzoianu. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fosta ministră a Mediului Diana Buzoianu a mărturisit că nu s-a putut despărți de pisica de la Ministerul Mediului, Leia, la încheierea mandatului, așa că a decis să o ia acasă.

Diana Buzoianu a scris luni, pe Facebook, că a fost întrebată de foarte multe ori în ultimele zile ce s-a întâmplat cu Leia, pisica de la Ministerul Mediului, după ce a părăsit funcția de ministră.

Ea spune că nu s-a putut despărți de la felină, așa că a decis să o ia acasă.

«„Cu Leia ce s-a întâmplat?” - primesc foarte des această întrebare zilele astea. Pare că Leia are fanii ei. Răspunsul e: Leia și-a schimbat casa și a devenit pisica familiei. Nu m-am putut despărți de ea», a scris Diana Buzoianu luni, pe Facebook, postând o fotografie în care apare cu pisica în brațe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Leia este o pisică salvată de Asociatia Sache Vet, pe care Ministerul Mediului a adoptat-o în primăvara acestui an.

Pisica a fusese găsită în stare critică, cu leziuni neurologice severe, în urma unui act de violență extremă. A fost salvată și recuperată prin eforturile asociației de protecție a animalelor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
2
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
bloc evacuat
3
Oamenii evacuați din blocul fisurat din Capitală se pot întoarce în locuințe. Ce măsuri a...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
4
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
5
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Digi Sport
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
natalia intotero - elena mateescu
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției. Elena Mateescu: „De ce să-mi dau demisia acum?”
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu: „Radarul Balastierelor” este finalizat 95%. Cum va funcționa și când va fi recepționată platforma
diana buzoianu profimedia
Replica Dianei Buzoianu la acuzaţiile liderului PSD că „face pe poliţista”: Grindeanu zis şi domnul „Nordis” minte ridicol
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată despre achiziții încă din 2025
ecuson romsilva
Diana Buzoianu: Directori Romsilva, la vânătoare în timpul programului. Ce a descoperit Corpul de control la Iași
Recomandările redacţiei
luca niculescu guvern 1
Premierul Luca Niculescu se întâlnește cu Mugur Isărescu, la BNR, în...
Nicușor Dan.
„Felicitări poporului sârb”: Reacția lui Nicușor Dan după victoria...
oameni cu umbrela pe strada
Alertă de ploi şi vânt: ANM a emis două alerte cod galben. La munte...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Replica lui Bolojan la atacul lui Grindeanu: „E ca atunci când...
Ultimele știri
„Extrem de jenant şi inacceptabil”. Participarea șefului Audi la un miting electoral alături de Trump a stârnit furie în Germania
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
Trump spune că Netanyahu este un „războinic excepţional” și le cere israelienilor să-l voteze la alegerile legislative de marţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii scapă de stres și griji până pe 21 noiembrie 2026. Au intrat într-o perioadă de liniște și schimbări...
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
„Vom juca în Cupă cu juniorii!”. Marius Șumudică a luat foc la adresa FRF și LPF după programările din...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre contractul lui Alberto Soro la Dinamo. Exclusiv
Adevărul
Un șir de stâlpișori ține loc de trotuar în Constanța. Amenajarea, ironizată de un consilier USR: „Făcut pe...
Digieconomic
Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi banii, ce sumă se acordă și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Pro FM
Magnetism și atitudine. Rosalia, admirată în Miami. Sacoul i-a lăsat la vedere bustiera și abdomenul impecabil
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Cum să ai o casă mai caldă iarna fără să crești temperatura centralei. Sfaturile instalatorilor
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
În campanie pentru democraţi, Obama îl atacă dur pe Trump: „A decis să înceapă un război inutil pe care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noi detalii despre rata de migrare a polilor Pământului: „Este o descoperire incitantă”
Digi Animal World
Motivul pentru care pisica ta alege să doarmă la picioarele tale. Un detaliu mai puțin cunoscut
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...