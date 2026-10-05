Ce a promis Luca Niculescu în primul discurs după a fost desemnat premier

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat luni, după anunțul președintelui Nicușor Dan, că prima misiune va fi construirea unei majorităţi care să voteze un Guvern ce va fi „profund ancorat” în direcţia europeană şi euroatlantică a României. El a spus că va avea discuţii în acest sens cu partidele parlamentare.

„Accept această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic şi internaţional care la rândul său este dificil. Prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un Guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României, voi avea discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist, iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, priorităţile Guvernului şi echipa cu care le vom pune în practică”, a afirmat Niculescu, la Palatul Cotroceni, după ce a fost desemnat premier de preşedintele Nicuşor Dan.

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El a arătat că este nevoie de o perioadă de stabilitate şi de construcţie.

„Nu pot promite miracole. Ce pot să promit este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi, adică pentru toţi românii. Un stat mai puternic înseamnă şi un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniţă avem nevoie de fermitate şi de viziune pentru a apăra România, iar protejarea unei ţări înseamnă şi o societate capabilă să reziste dezinformării şi manipulării şi aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate şi de construcţie şi am încredere că o putem avea”, a mai afirmat Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele şi formaţiunile parlamentare.

Editor : B.P.