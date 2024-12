Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă a auzit de Horațiu Potra, mercenarul reținut de poliție: „N-am de ce să spun lucrul ăsta”

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu afirmă că nu l-a întâlnit şi nu îl cunoaşte pe Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, dar a auzit de el "cum a auzit toată lumea", scrie Agerpres.

Întrebat la Realitatea Plus dacă a auzit de Horaţiu Potra, dacă are vreo legătură cu acesta şi dacă el l-a chemat la Bucureşti, Georgescu a răspuns: "Am auzit şi eu, sigur că da. Nici vorbă, nu. Nu există aşa ceva. (...) Ştiu de el, evident, ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră".

La replica moderatoarei că ea nu auzise niciodată de Horaţiu Potra, Călin Georgescu a adăugat: "Nu, adică în sensul că nu e de acum, e chestie mai veche povestea asta".

"Nu l-am întâlnit, n-am de ce să spun lucrul ăsta, ştiu şi eu cum a auzit toată lumea", a mai spus Georgescu.

Mai multe arme şi sume de bani au fost găsite într-un autoturism aflat în trafic în judeţul Prahova, în care se afla Horaţiu Potra, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa.

Autoturismul suspect, în care existau informaţii că se află mai multe persoane ce ar avea arme şi obiecte interzise la deţinere şi care intenţionau să ajungă în Bucureşti, a fost depistat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în comuna Măneşti, sat Gura Crivăţului.

În urma controlului autoturismului, poliţiştii au găsit un pistol, un dispozitiv de împrăştiere gaze iritant-lacrimogene cu aspect de pistol şi butelia aferentă cu piper, o bucată de articol pirotehnic tip petardă, un dispozitiv tip box, un topor, cinci cuţite tip briceag, trei cuţite, două lame de cuţit, un baston telescopic, precum şi sumele de 24.990 de lei, 5.197 de dolari, 200 de coroane cehe, 100 de euro şi 560.000 de franci congolezi.

Horaţiu Potra a fost scos încătuşat, duminică seară, din sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, după mai multe ore de audieri, fiind dus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că dosarul Potra a fost preluat de procurorii PCA Ploieşti.

