Ce a răspuns Călin Georgescu, întrebat dacă George Simion i-a fost „protejat sau partener”, și ce părere are acum despre PSD

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a afirmat, luni seară, că preşedintele AUR, George Simion, a fost protejatul, nu partenerul său şi a adăugat că acesta s-a maturizat, dar mai are multe de făcut. În plus, Călin Georgescu crede că „un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.

„Ce am spus eu: protejat. Eu aşa am spus. Am spus că atât era şi chestiunea asta se menţine. Ce pot să spun este aşa: sunt acuzaţi partidul AUR că sunt extremişti. Nu sunt extremişti, sunt suveranişti şi sigur că nu le convine multora acest lucru. Evident că partidul AUR are nevoie de mai multă ordine şi mai multă disciplină ca să fie cât mai coerent, consecvent şi să facă mult mai multe lucruri pentru naţiunea română”, a declarat Călin Georgescu, la Gândul, potrivit News.ro.

În ceea ce-l priveşte pe liderul AUR, George Simion, Călin Georgescu crede că „mai are însă multe de făcut”.

„George Simion categoric că s-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut, mai ales cu el însuşi, dar cert este un lucru: că sunt progrese”, a mai declarat Georgescu.

Potrivit acestuia, în cazul unor alegeri anticipate, AUR – care este acum cotat cu 40% - „va fi categoric pe primul loc”.

„Nu ştiu cât are acum, 40%, dar probabil că va ajunge mai sus, poate chiar la 50%”, a mai declarat Călin Georgescu.

În plus, Georgescu crede că „un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări”.

Citește și:

Călin Georgescu dă semne că revine în viața politică: „Nu există altă cale”. În mai spunea că vrea să fie un „observator pasiv”

Editor : Ș.R.