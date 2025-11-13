Ce a răspuns Daniel Băluță, întrebat cu privire la acuzațiile de corupție și scandalurile care au zguduit Primăria Sector 4

Prezent la Digi24, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, a fost întrebat dacă oamenii care au fost ținta unor investigații jurnalistice sau unor anchete ale autorităților, colegii ai săi, mai lucrează sau nu la Primăria Sector 4 și, în general, câtă corupție a fost în primăria pe care o conduce.

„Este foarte important să ne raportăm în primul rând la realitate. Realitatea este că am avut astfel de oameni care au lucrat la Sectorul 4. Justiția a acționat atunci când a considerat că este cazul”, a spus Daniel Băluță.

„În momentul în care a existat o decizie fermă și definitivă nu doar că nu am intervenit, dar am acționat în consecință. Lucrurile acum, când le măsurăm la final, sunt impecabile. Nu am avut situații deosebite în acești 10 ani de când sunt primarul Sectorului 4, iar măsurile pe care le-am luat sunt o dovadă a respectului pe care eu îl am față de lege și respectului pe care majoritatea covârșitoare a colegilor mei îl au. Important este ca atunci când identifici o problemă fiind medic, niciodată nu ascunzi sub preș și mă interesează să o soluționez”.

„Deci, repet, deciziile definitive ale justiției au fost implementate și ca atare, problemele au fost rezolvate, iar viața a mers înainte”, a mai precizat el.

Editor : Sebastian Eduard