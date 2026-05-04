Ce a răspuns George Simion la întrebarea dacă sucurile conțin nanocipuri

George Simion a fost întrebat luni la o emisiunea radio dacă sucurile conțin nanocipuri, ipoteză pe care Călin Georgescu a vehiculat-o în repetate rânduri. Liderul AUR a evitat un răspuns direct.

„Am văzut că apare din nou în spațiul public numele lui Călin Georgescu pentru o funcție în stat. Vă întreb: Credeți în băuturi cu nanocipuri?”, l-a întrebat luni un ascultător pe George Simion la Europa FM.

George Simion a evitat un răspuns direct: „Nu am fost foarte bun la chimie ca să vă răspund. Dar vă întreb: Dumneavoastră credeți în democrație?”.

Călin Georgescu, nume vehiculat pentru funcția de premier din partea AUR, a declarat în reptate rânduri că sucurile și apa îmbuleliată conțin nanocipuri care ne invadează organismul. Acesta nu este singura teorieconspiraționistă propagată de fostul candiat la președinție.

„Este exact ce vor ei să facă, au predat marfa de plastic, tot ce înseamnă nanocipuri și intră în tine ca într-un laptop”, declara Călin Georgescu la un podcast pe 27 octombrie 2024.

