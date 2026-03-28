Ce a răspuns Sorin Grindeanu întrebat dacă face parte dintr-un grup de WhatsApp „Jos Guvernul”

Sorin Grindeanu a evitat să comenteze direct informațiile despre existența unui grup intern din PSD intitulat "Jos Guvernul", afirmând că pentru el prioritar este "grupul mare, al românilor", nu discuțiile din interiorul partidului.

„Eu fac parte din multe grupuri, în general grupurile cu români şi despre români. E un grup care mă interesează pe mine, e un grup mare al românilor. Nu ăstea de dialog intern", a răspuns Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă, întrebat despre existența unui asemenea grup.

Sorin Grindeanu a fost prezent, sâmbătă, la Târgovişte, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa. La reuniunea social-democraţilor au mai participat miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.

Un nou vot împotriva lui Bolojan

Organizația PSD Dâmbovița a votat astăzi, în unanimitate, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan și fără USR. Este a doua organizație care adoptă o astfel de poziție, după PSD Olt. Votul vine în contextul în care social-democrații se pregătesc să decidă, la nivel național, direcția partidului în coaliția de guvernare.

"În avanpremiera pentru 20 de aprilie vom avea vot privind poziționarea PSD în cadrul alianței de guvernare. Astăzi am supus la vot, prin vot deschis, poziția noastră. În totalitate, au votat pentru a decide clar ce vom face, pentru un Guvern fără Ilie Bolojan, pentru un Guvern fără partide toxice și, nu în ultimul rând, pentru un guvern în care poziția PSD să fie luată în calcul", a declarat șeful PSD Dâmbovița, Cristian Stan.

