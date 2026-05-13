Ce a răspuns Grindeanu, întrebat despre închiderea comentariilor pe paginile de socializare. Paralelă la campania lui Călin Georgescu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri o declarație referitoare la închiderea comentariilor pe paginia sa de socializare.

Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce îşi închide comentariile pe Facebook.

„Eu am mai spus în aceste zile, vă spun şi dumneavoastră, am mai trăit perioadă de asta”, a spus Grindeanu.

„Eu vreau să dialoghez cu oameni reali, foarte mulţi dintre ei sunt boţi, roboţi, tiriboţi şi aşa mai departe. Asta nu înseamnă că nu sunt şi oameni reali, sunt un om cât se poate deschis la critici şi care acceptă criticile constructive şi încerc să mă corectez, dacă am greşit cu ceva şi să recunosc dacă am greşit. Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a adăugat Grindeanu.

Întrebat dacă PNL are o campanie similară cu cea pe care a avut-o Călin Georgescu în 2024, Grindeanu a răspuns: „Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu, atunci? Aduceţi-vă aminte. (..) Am văzut în presă cum că cei care s-au ocupat online de campania de Călin Georgescu în 2024 sunt aceeaşi firmă care acum e consultant, iarăşi, la PNL. Ce, e vreun secret?”, a mai spus preşedintele PSD.

