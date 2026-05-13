Live TV

Ce a răspuns Grindeanu, întrebat despre închiderea comentariilor pe paginile de socializare. Paralelă la campania lui Călin Georgescu

Data publicării:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut miercuri o declarație referitoare la închiderea comentariilor pe paginia sa de socializare.

Sorin Grindeanu a fost întrebat de ce îşi închide comentariile pe Facebook. 

„Eu am mai spus în aceste zile, vă spun şi dumneavoastră, am mai trăit perioadă de asta”, a spus Grindeanu. 

„Eu vreau să dialoghez cu oameni reali, foarte mulţi dintre ei sunt boţi, roboţi, tiriboţi şi aşa mai departe. Asta nu înseamnă că nu sunt şi oameni reali, sunt un om cât se poate deschis la critici şi care acceptă criticile constructive şi încerc să mă corectez, dacă am greşit cu ceva şi să recunosc dacă am greşit. Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a adăugat Grindeanu. 

Întrebat dacă PNL are o campanie similară cu cea pe care a avut-o Călin Georgescu în 2024, Grindeanu a răspuns: „Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu, atunci? Aduceţi-vă aminte. (..) Am văzut în presă cum că cei care s-au ocupat online de campania de Călin Georgescu în 2024 sunt aceeaşi firmă care acum e consultant, iarăşi, la PNL. Ce, e vreun secret?”, a mai spus preşedintele PSD. 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Administratia Prezidentiala 112
1
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
lukasenko
4
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Digi Sport
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu a anunțat condițiile PSD pentru viitorul guvern: „Fără AUR și fără Ilie Bolojan premier”
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
„Pe Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul astăzi”. Sorin Grindeanu acuză „un plan de sărăcire națională”
Sorin Grindeanu.
Liderii PSD s-au întâlnit înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce variante de premier vor pune pe masa președintelui (surse)
Screenshot 2026-05-13 123254
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
„Înseamnă să te trezești mort”. Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce INS a anunțat creșterea inflației
Recomandările redacţiei
original_cina_de_lucru_(4)
Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, după Summitul B9: Rusia e...
Summit skupiny B9
Summitul B9 în București. „Este un centru de gravitație al NATO”...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Cine este liberalul care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu: „Era...
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Președintele Lituaniei, Gitana Nauseda: Putin nu se teme de Europa...
Ultimele știri
Spania către Trump: Nu puteți folosi bazele noastre pentru războiul cu Iranul. „Toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi”
Președintele Poloniei a anunțat unde va avea loc următorul Summit B9: „Am hotărât fără nicio obiecție”
Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui Nicușor Dan privind viitorul Alianței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Fanatik.ro
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: de la UEFA Champions League, la retrogradare! N-au mai câștigat nimic de 18 meciuri
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...