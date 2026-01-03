Live TV

Video Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele pe 2026

Data publicării:
ilie bolojan
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seara, la Digi24, că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro și că momentan nu și-a plătit impozitul.

Întrebat dacă are instalată aplicaţia ghişeul.ro, Ilie Bolojan a precizat că nu are această aplicaţie şi că încă nu şi-a plătit impozitul pe acest an. 

„Eu personal nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localităţile sau administraţiile locale şi-au făcut treaba, au fost rapide şi-au şi urcat deciziile. (...) Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcţie de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie. De ce a trebuit să facem asta? Pe de o parte, aceste impozite sunt venituri la bugetul local. Şi noi, ca să vă faceţi o imagine, încasam de trei ori mai puţin ca pondere din veniturile noastre faţă de ţările Uniunii Europene. Şi în zona de rural aveam un impozit pe proprietate de 100-150 lei, în zona de urban de 200-250 lei. Acest impozit reprezintă, de fapt, contribuţia proprietarilor de case, de apartamente la bugetul local pentru ca primăria respectivă să le creeze condiţii mai bune pentru ei şi pentru familiile lor. Asta înseamnă racordare la apă, la canalizare, asfalt, iluminat public, gaz, încălzire şi aşa mai departe”, a declarat Ilie Bolojan. 

Premierul a explicat că Guvernul nu mai poate transfera către primării sume de bani. 

„Dat fiind deficitele pe care le are România, noi nu mai putem să transferăm către autorităţile locale sumele pe care le-am transferat în aceşti ani, pentru că aceşti bani nu îi mai avem. Împrumutam şi plăteam nişte dobânzi enorme, care ne-au dus în situaţia în care suntem. Ştiind că nu mai avem aceşti bani să-i dăm pentru autorităţile locale, dar avem proiecte începute în fiecare localitate din România, din bugetele de stat, de la drumuri care se asfaltează, de la şcoli care se repară şi aşa mai departe, care sunt finanţate în cea mai mare parte de la bugetele stat, altele sunt şi din bugetele locale, mai ales în reşedinţele de judeţ care au putere financiară mult mai mare, neputând să transferăm sumele la valoarea pe care am transferat-o până acum, practic pentru a continua aceste investiţii, ele vor fi finanţate din această plată suplimentară, care înseamnă condiţii mai bune pentru oameni”, a precizat Bolojan.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
photo-collage.png (32)
2
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
3
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
Dmitri Medvedev
4
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
5
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier...
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Digi Sport
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan își dorește mai multe investiții străine în România: „Înseamnă transfer de tehnologie, asta înseamnă locuri de muncă”
bolojan sustine o conferinta de presa
Ilie Bolojan a anunțat principalele reforme din 2026. Când va fi adoptat bugetul
Ilie Bolojan in parlament
Ilie Bolojan, prima reacție după operațiunea SUA în Venezuela: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene”
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința în care se discutau pensiile speciale: „Este anormal”
Denis Şmîhal
Volodimir Zelenski îl înlocuieşte pe ministrul apărării, Denis Şmîhal
Recomandările redacţiei
trump
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt...
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de SUA
venezuela Vladimir Padrino caracas
Oficialii din Venezuela cheamă la arme toate forțele din stat. „Să nu...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce...
Ultimele știri
TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri
Noul lider de la Caracas spune că Venezuela nu va fi „colonia vreunei națiuni”. Reacția lui Donald Trump
Ce soluție are Ucraina dacă Rusia blochează acordul de pace, potrivit lui Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are...
Fanatik.ro
Fotbalistul român crescut de Juventus și Manchester City umilește Franța la „mondialul” lui Piqué! Pasă de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Scene șocante la derby-ul Cataluniei! Fanii lui Espanyol au aruncat cu bancnote cu chipul lui Joan García...
Adevărul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură...
Playtech
Noi imagini tulburătoare cu momentul în care izbucnește incendiul. Ce s-a văzut pe filmări la ora 1:26
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce înseamnă îndepărtarea lui Maduro de la putere și ce urmează pentru Venezuela
Newsweek
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...