Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos

nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Foto: Nicușor Dan/ Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi noapte, desprea afirmaţia consilierului său Marius Lazurca că „nu merge teleleu” la Davos, că românii au votat o schimbare şi a face altfel, în opinia lui, înseamnă „să nu mai facem lucruri de formă”. Șeful statului a precizat că, înainte de a merge la diferite evenimente externe, trebuie să avem pregătite strategii, „nu să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo”.

„Dincolo de acest cuvânt pe care opinia publică l-a redescoperit („teleleu” - n.r.), ţin să încep cu o remarcă filozofică. Eu cred că românii, în mai 2025, au votat o schimbare. Adică ei au spus că nu ne place cum a fost până acum, vrem să facem altfel. A face altfel, în opinia mea, înseamnă să nu mai facem lucruri de formă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, după Consiliul European informal, despre afirmaţia consilierului prezidenţial Marius Lazurcă potrivit căreia preşedintele „nu merge teleleu”, întrebat despre participarea sa la Forumul de la Davos.

Nicuşor Dan a arătat că, pe relaţiile internaţionale în care reprezintă statul român, o dată pe lună se întâlneşte cu liderii europeni iar o dată la şase luni se întâlneşte cu liderii comunităţii politice europene, asta înseamnă toate ţările europene, inclusiv câteva din zona caspică.

„Deci nu e vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo, întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta. Întrebarea e: deschizi un dialog cu, habar n-am, prim-ministrul indian. Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India, avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem. Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive”, a comentat şeful statului.

Nicuşor Dan a mai afirmat că, ”dacă în momentul acesta noi am avea o strategie bine consolidată pe zona Caspică, am face o săptămână, un turneu în ţările din zona Caspică”.

„Nu avem. Şi n-am avut-o de 35 de ani”, a completat el.

