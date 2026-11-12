Ce a răspuns Nicușor Dan la întrebarea jurnalistului Ovidiu Vanghele despre un posibil conflict de interese al procurorului general

Nicușor Dan nu consideră că există un conflict de interese în cazul votului exercitat de procurorul general al României, Cristina Chiriac, în cadrul secției de procurori a CSM, împotriva propunerii de sesizare a Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe comise chiar de ea.

Nicușor Dan a fost întrebat, de un jurnalist HotNews, cum interpretează situația în care procurorul general Cristina Chiriac a votat în secția de procurori a CSM, din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, pentru a cerceta o presupusă ingerință comisă chiar de ea.

„A fost o exercitare a unei competențe stabilite de o lege specială, legea de funcționare a CSM-ului, cred că se numește legea de organizare a sistemului judiciar, așa cum alți membri ai CSM au votat ani la rând în situații similare”, a declarat Nicușor Dan, joi, după summitul Comunității Politice Europene.

El nu consideră că în acest caz ar fi fost un conflict de interese, „pentru că este o lege specială, care reglementează o situație foarte restrânsă a unui număr foarte restrâns de persoane”.

Întrebarea a fost adresată inițial miercuri de jurnalistul Ovidiu Vanghele, despre care președintele a spus, la finalul conferinței sale de presă de la Palatul Cotroceni, că nu va mai fi primit de Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan a făcut joi precizări în cazul Ovidiu Vanghele, jurnalistul pe care l-a anunțat că nu mai are voie la Palatul Cotroceni. Șeful statului a precizat că are „dreptul” de nu a intra în dialog cu o persoană care nu-l respectă, subliniind faptul că nu este „un gunoi”.

Editor : Alexandru Costea