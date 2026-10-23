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Video Ce a spus noul șef de la Apărare despre atacurile cu drone. Radu Oprea: „Am avut miniștri înainte care trebuiau să se ocupe”

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stefan radu oprea drone marea neagra
Foto: captură video Digi24
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Din articol
Radu Oprea a discutat cu ambasadorul SUA în România despre situaţia din regiunea Mării Negre 

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, nu a oferit răspunsuri clare vineri despre pregătirea României în fața amenințării tot mai mari ale dronelor care lovesc nave în Marea Neagră. „Am avut miniștri înainte care trebuiau să se ocupe de acest lucru”, a spus acesta. „Sunt lucruri de schimbat multe pe foarte multe domenii, de la cariera militară, viață, faptul că astăzi, când vorbim despre voluntari, trebuie să vină cu un ritm accelerat hotărârile de guvern și normele de aplicare ale legislației, pentru că ați văzut că lucrurile n-au funcționat cum trebuie”, a mai spus Oprea legat de legislația pe care o pregătește.

Întrebat care sunt capacitățile de apărare pe care le cunoaște și cine ar trebui să monitorizeze și să contracareze dronele care lovesc nave în Marea Neagră, ministrul Apărării spune: „În acest moment, pentru că este în afara apelor teritoriale ale României, Garda de Coastă face intervenția, le mulțumesc și eu. Suntem în contact cu ei, în dialog tot timpul, în comunicare cu Garda de Coastă. Celelalte capabilități care țin de a observa, de a vedea, de a lua decizia, de a angaja și eventual a lovi cinetic dronele sau alți vectori care pot pătrunde pe teritoriul României, este decizia MApN și ați văzut că lucrul acesta se întâmplă. Am avut exemplul cu dronele de tip Geran-4 care au intrat pe teritoriul românesc și care au fost doborâte”.  

Întrebat dacă România poate doborî drone aeriene și cu alte sisteme, nu doar cu rachete lansate de avioane F-16, Ștefan Radu Oprea spune că „deciziile aparțin celor care comandă dispozitivele”. 

„De aceea...efortul de înzestrare este unul mare. Știți foarte bine că avem foarte multe programe prin SAFE, prin finanțările din SUA și alte programe pe bugetul de stat. Sunt multe pe care le urmărim în ritm accelerat. Toate aceste capacități și capabilități ale Armatei Române sunt într-un program și îl urmărim cu foarte mare atenție”, a mai spus Oprea. 

Întrebat de ce statul român nu modifică legislația astfel încât flota fluvială să poată folosi armamentul pentru a doborî dronele care vin dinspre Ucraina, el spune că „am avut miniștri înainte care trebuiau să se ocupe de acest lucru”. „Dumneavoastră ați văzut ceva? Eu vă întreb. Este a doua zi de mandat și deja am început să mă ocup de legislație”. 

„Sunt lucruri de schimbat multe pe foarte multe domenii, de la cariera militară, viață, faptul că astăzi, când vorbim despre voluntari, trebuie să vină cu un ritm accelerat hotărârile de guvern și normele de aplicare ale legislației, pentru că ați văzut că lucrurile n-au funcționat cum trebuie. Bineînțeles, întotdeauna avem orizont de timp. O să fac declarații de presă pe acest subiect, cu termene foarte clare. Am experiența aceasta. Sunt senator din 2012, am fost și la Secretariatul General al Guvernului, m-am ocupat de avizare, din această perspectivă, a calității documentelor și a procesului de avizare. Aici, sigur sper că pot ajuta și eu la rândul meu direct”, a mai afirmat ministrul Apărării. 

Întrebat dacă atacuri ale Rusiei au fost premeditate, așa cum spune CSAT, Oprea transmite că „despre acest subiect veți primi informările oficiale din partea instituțiilor statului român, în momentul în care toate investigațiile vor fi încheiate”. 

Radu Oprea a discutat cu ambasadorul SUA în România despre situaţia din regiunea Mării Negre 

Ministrul Apărării Naţionale, Ştefan-Radu Oprea, s-a întâlnit, vineri, la sediul MApN, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, context în care au discutat, printre altele, despre situaţia din regiunea Mării Negre. 

Potrivit unui comunicat al MApN transmis Agerpres, agenda discuţiilor a vizat evoluţiile recente din mediul de securitate regional şi internaţional, cu accent pe situaţia din regiunea Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina în contextul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă, precum şi eforturile comune pentru consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al Alianţei. 

În contextul degradării continue a situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre, oficialul român a subliniat importanţa consolidării apărării aeriene, a capacităţii de contracarare a sistemelor fără pilot şi protecţia infrastructurii critice, în raport cu evoluţia ameninţărilor, se menţionează în comunicat. 

Ministrul Oprea a subliniat că aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite reprezintă o prioritate pe timpul mandatului său, evidenţiind continuitatea angajamentelor României şi determinarea de a contribui substanţial la securitatea euroatlantică, exprimându-şi totodată aprecierea pentru contribuţia militarilor americani la apărarea colectivă şi pentru cooperarea strânsă dintre forţele armate ale celor două ţări. 

„În contextul revizuirii posturii militare americane în Europa, ministrul român a reafirmat interesul României pentru consolidarea prezenţei SUA pe teritoriul naţional. A evidenţiat, în acest sens, investiţiile în infrastructură militară şi disponibilitatea României pentru îmbunătăţirea condiţiilor de găzduire şi susţinere a forţelor americane, precum şi avantajul strategic şi operaţional pe care România îl oferă pentru realizarea obiectivelor comune de securitate”, precizează MApN. 

Editor : A.C.

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