Invitat la Digi24, premierul desemnat Siegfried Mureșan a comentat și declarațiile AUR potrivit cărora el ar fi fost desemnat să pice, pentru a lăsa, de fapt, cale liberă unui guvern PSD cu Sorin Grindeanu premier. Alte comentarii au calificat desemnarea lui Mureșan ca fiind una ostilă PNL, ipoteză lansată de PSD, dar cu care și unii oameni din PNL – ca de exemplu Alina Gorghiu – sunt de acord.

„Nu caut să polemizez în mod direct cu colega mea Alina Gorghiu, însă este pentru prima dată acum când Partidul Național Liberal are șansa să continue lucrurile bune făcute de Ilie Bolojan, cu acte în regulă, cu premier al Partidului Național Liberal, propus de Partidul Național Liberal, susținut conform voinței Partidului Național Liberal și într-o coaliție pro-europeană pe programul nostru politic”, a spus Mureșan.

„Nu am avut niciodată în ultimele luni această șansă”, a mai completat el.

„Am refuzat să ne întoarcem într-o coaliție cu Partidul Social Democrat, am refuzat să susținem demersuri care erau contrare voinței și deciziilor Partidului Național Liberal, am refuzat să susținem demersul care ar fi divizat Partidul Național Liberal. Deci, prin desemnarea mea, este pentru prima dată de la căderea guvernului condus de Ilie Bolojan când avem șanse să avem un liberal susținut de partid cu acte în regulă la conducerea guvernului, care să guverneze pe o agendă liberală, nu pe agenda unui alt partid”, a mai spus premierul desemnat.

„Cred că noi avem mult prea multe teorii ale conspirației în România. Multe dintre ele nu se justifică, unele poate da. Președintele României a declarat astăzi că își dorește ca România să aibă un guvern. Cred că președintele României înțelege riscurile pentru ca România să aibă în continuare o perioadă de instabilitate politică. Am văzut chiar în aceste ore agențiile de rating anunțând că stabilitatea politică este unul dintre criteriile esențiale pentru păstrarea încrederii României față de piețele financiare internaționale. Nu am motiv să cred că președintele României dorește instabilitate sau ceva rău pentru România. Deci nu cred că teoriile conspirației își au locul aici”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

Editor : Sebastian Eduard