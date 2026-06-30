Ce a spus Nicușor Dan despre încercările partidelor de a racola parlamentari intrați pe listele partidelor extremiste

Nicușor Dan a declarat că „trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu”, întrebat despre încercările politicienilor de a atrage voturi de la partidele considerate extremiste. Șeful statului este de părere că situațiile diferă de la caz la caz. Spre exemplu, dacă un parlamentar a fost ales recent pe listele acestor partide, dar a părăsit formațiunea între timp.

„Situațiile sunt diferite de la caz la caz, un om care a intrat acum un an jumătate în Parlament și a plecat din grupul acela...Trebuie să vedem de la caz la caz”, a răspuns președintele Nicușor Dan.

Președintele a mai subliniat că „trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală”.

„Nu aș vrea să intru în discuția dacă o persoană este sau nu pro-occidentală”, a adăugat Nicușor Dan.

Acesta a subliniat, însă, că AUR nu va face parte din majoritatea care va da următorul Guvern.

Luni, doi senatori intrați în Parlament pe listele POT și SOS Romania au trecut în grupul parlamentar al PNL. Detalii, aici.

Editor : M.G.