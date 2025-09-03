Live TV

Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing

Data publicării:
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, președintele României. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, la Cernavodă, că foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă nu au acţionat în numele statului român prin prezenţa lor în China, alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a comentat şeful statului.

Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicuşor Dan a spus: „Nu, sunt persoane fizice”, potrivit Agerpres. 

Prima reacţie oficială pe această temă a venit, miercuri, de la ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi” a transmis şefa diplomaţiei române.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", a afirmat Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, cei doi au mers la Beijing ca persoane private şi „se reprezintă doar pe ei înşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României".

Și fostul premier Adrian Năstase a reacționat după ce a apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong, la un eveniment organizat la Beijing. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia...
Ultimele știri
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Femeia din Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital
Belgia anunță cele două condiții pentru a recunoaște statul Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan, la Centrala Nucleară de la Cernavodă: „Este o tehnologie relativ prietenoasă cu mediul”
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid
scaun
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin
Beijing arme
Ce arme a prezentat China la parada militară de la Beijing: triada nucleară, drone și rachete hipersonice anti-navă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...