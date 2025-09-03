Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la Beijing

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, la Cernavodă, că foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă nu au acţionat în numele statului român prin prezenţa lor în China, alături de președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a comentat şeful statului.

Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicuşor Dan a spus: „Nu, sunt persoane fizice”, potrivit Agerpres.

Prima reacţie oficială pe această temă a venit, miercuri, de la ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onoraţi în poză lângă Putin astăzi” a transmis şefa diplomaţiei române.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română", a afirmat Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, cei doi au mers la Beijing ca persoane private şi „se reprezintă doar pe ei înşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României".

Și fostul premier Adrian Năstase a reacționat după ce a apărut în fotografii alături de Vladimir Putin, Xi Jingping și Kim Jong, la un eveniment organizat la Beijing. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”.

