Ce a vrut să spună Dragnea când l-a ameninţat voalat pe Tăriceanu. Explicaţia unei declaraţii politice

Liviu Dragnea l-a avertizat voalat pe Călin Popescu Tăriceanu, vorbind despre ministul Justiției Tudorel Toder, că postul de președinte al Senatului este unul care ar reveni în mod normal PSD. „Dragnea vrea să ne sugereze că face o concesie, dar nu poate să conducă singur", a explicat la Digi24 politologul Cristian Pîrvulescu. Potrivit acestuia, Tăriceanu are o şansă viabilă să fie un candidat la prezidenţiale din 2019, ca urmare îl deranjează pe Dragnea şi îi sugerează că poziţia aia mai poate fi recuperată.

„Dragnea vrea să ne sugereze că face o concesie, dar nu poate să conducă singur. Dacă renunţă la ALDE, cu cine va guverna? Cu UDMR în anul Centenarului?

E simplu. I-au dat lui Tăriceanu funcţia pe care acesta a negociat-o pentru că aveau nevoie de majoritate. I-au dat funcţia lui Toader pentru că ALDE a susţinut-o şi o să iasă din situaţia complicată. Iordache se dovedise a fi un ministru nu tocmai corespunzător.

Dacă e adevărat că vineri la întrunirea PSD s-a discutat despre amnistie şi ordonanţa de urgenţă atunci înţelegem logica lui Toader şi înţelegem că încă bătălia nu e câştigată. Daca le e frică înseamnă că bătălia nu e câştigată. Că încă se dă.

PSD nu-si permite să mai aibă candidat la prezidenţiale. Dragnea şi-ar putea permite, dar este preşedinte PSD şi este condamnat să candideze sau să dispară. De aceea spuneam că Firea este prezidenţiabil, poate să candideze cu şanse. Dacă problemele juridice vor fi rezolvate pentru majoritate se vor gândi la alegerile viitoare.

Ca urmare vor face tot efortul, alegerile prezidenţiale vor influenţa alegerile locale, ca urmare vor dori să câştige preşedinţia.

Dragnea nu este nici pe departe în cărţi. De aici şi mica ameninţare pe care i-a adresat-o lui Tăriceanu.



Tăriceanu a folosit la maximum poziţia politică pe care o are. Nu este oscilant, sprijină loial partidul majoritar, dar are şi propriile interese. Tăriceanu are o şansă viabilă să fie un candidat la prezidenţiale din 2019, ca urmare îl deranjează pe Dragnea şi îi sugerează că poziţia aia mai poate fi recuperată. Nu cred că mai este Dragnea în poziţia de a mai schimba un preşedinte de Senat”, a declarat Cristian Pîrvulescu.

FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

