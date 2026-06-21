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„Ce-ai făcut, Ilie?”. Rareș Bogdan, atac dur la adresa conducerii PNL: Nu trebuie să devină sluga USR

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raraes bogdan sustine un discurs
Rareș Bogdan a comentat pe Facebook, miercuri noaptea, declarațiile făcute de Marcel Ciolacu la Antena 3. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat direcția în care se îndreaptă PNL și l-a atacat dur pe Ilie Bolojan, numindu-l „un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat”. Acesta a scris, duminică, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că partidul riscă să își piardă identitatea liberal-conservatoare și să devină „sluga USR”.

Rareș Bogdan a criticat moțiunea cu care Ilie Bolojan candidează la conducerea partidului, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, afirmând că „rădăcinile lipsesc cu desăvârșire”.

„Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Acesta a continuat atacurile la adresa echipei de conducere propusă de Ilie Bolojan, iar pe președintele PNL l-a numit „doar un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat, căruia tare-i mai place să fie lăudat, lustruit, admirat”.

„Oamenii independenți economic nu pot fi controlați ideologic, prin urmare neoprogresismul dinamitează exact fundația autonomiei omenești, libertatea. Liberul arbitru. Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc!(...) Cu gura cusută, c-așa-i stă bine democratului? Acum direct, abrupt, până acum prin ghioagele neoprogresiste din presă. Omoară cu bună știință PNL, cum a omorât, din nepricepere strigătoare la cer pe chestiuni de macroeconomie si refuzul investițional non-german, economia României în ultimul an”, a mai afirmat Rareș Bogdan.

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Totodată, acesta consideră că România are nevoie rapid de un guvern funcţional, el argumentând că majorarea taxelor a fost o mare greşeală.

„Orice taxă nouă pe companii sau consum se duc în preţul produselor şi serviciilor. Un cerc vicios: statul menţine inflaţia sus, scade puterea de cumpărare, scade consumul, deci şi încasările. Ce-ai făcut, Ilie? Şi ca să pui capac, îi aduci pe ei la decizie în PNL? Chiar nu mai ţine nimeni minte cum s-au comportat useriştii şi cei din REPER cu noi în toate campaniile electorale? Chiar nu mai ştim cum au demolat, alături de AUR, un guvern PNL, nu mai ţinem minte deloc ura cumplită contra liberalilor tradiţionalişti, patrioţi şi pro europeni convinşi? A ierta e creştineşte, dar una e să le dai bună ziua şi să le urezi sănătate şi alta să-i inviţi să-ţi dărâme casa din interior”, a adăugat Rareş Bogdan.

Congresul Extraordinar al PNL a cerut demisiile lui Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu din partid.

Aceştia au ca termen până luni, la ora 12:00, să depună demisiile, în situaţia în care acest lucru nu se va întâmpla forurile de conducere fiind mandatate să declanşeze procedurile de excludere.

Editor : A.P.

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