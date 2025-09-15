Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial. Lista produselor aprobată de guvern

Guvernul a decis să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial introdusă prin OUG 67/2023 și extinsă până la data de 30 septembrie. Astfel, începând cu 1 octombrie 2025, produse de bază precum pâinea, laptele, ouăle, carnea, zahărul sau legumele proaspete vor putea fi vândute la prețuri mai mari, stabilite liber, în funcție de costurile pieței și de politica fiecărui comerciant.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 din 27 iunie 2025, care introduce o măsură temporară pentru limitarea creșterii excesive a prețurilor la anumite produse agricole și alimentare, dispozițiile sunt valabile până la 30 septembrie 2025 inclusiv.

Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025: Produse cu adaos plafonat până la 30 septembrie

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“până la 1 kg;

Mălai până la 1 kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l;

Carne proaspătă pui;

(Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os și aripi de pui, varianta standard.)

Carne proaspătă porc;

(Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os și fără os, spată de porc.)

Legume proaspete vrac;

(Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și ardei capia, usturoi.)

Fructe proaspete vrac;

(Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, înseamnă mere roșii și mere golden, prune, pere, struguri de masă.)

Cartofi proaspeți albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Smântână - 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame, (Sursa: OUG nr. 67 din 30 iunie 2023).

Ultima prelungire a plafonării prețurilor la alimente a fost făcută la începutul lunii iulie, pentru o perioadă de trei luni, respectiv până pe 30 septembrie 2025.

„Am propus și aprobat în Guvern prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, până la 30 septembrie 2025, pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii”, anunța ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la sfârșitul lunii iunie.

Măsura plafonării a fost introdusă în iulie 2023 și prelungită periodic

Măsura cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor constă în limitarea adaosurilor comerciale practicate pentru produsele prevăzute în anexă, după cum urmează:

cota de adaos comercial practicată de procesator este de maximum 20% față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte;

față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte; cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, este de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale;

față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale; cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash carry este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului;

față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului; în cota de adaos comercial de maximum 20% vor fi incluse și remizele și risturnele, privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar.

Procedura de formare a prețului la raft pentru produsele prevăzute trebuie să fie unitară atât pentru produsele marcă privată ale producătorilor, cât și pentru produsele marcă proprie ale comerciantului.

Inflația a urcat la aproape 10% în luna august

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 - august 2024) a fost 5,7%”, potrivit comunicatului INS.

Accize crescute de la 1 august 2025

Începând de la 1 august 2025 au intrat în vigoare creșteri ale nivelurilor accizelor pentru mai multe categorii de produse, ca parte a noului pachet fiscal aprobat pentru reducerea deficitului bugetar. Astfel, în urma modificărilor, românii vor plăti mai mult pentru:

Carburanți (benzină, motorină): acciza va crește cu 10 %;

Băuturi alcoolice: acciza va crește tot cu 10 %;

Tutun și produse din tutun prelucrat (inclusiv alternative fără ardere): +3 %;

Băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat: se majorează accizele de la 1 august, iar procentul exact depinde de cantitatea de zahăr (5 -8 g /100 ml sau peste 8 g /100 ml.

Cota TVA mai mare pentru alimente și medicamente, de la 1 august

Până acum, în România aveam trei cote TVA, respectiv de 5%, 9% și 19%. De la 1 august 2025 vor rămâne numai două cote TVA, care vor fi de 11% și 21%.

Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%. Eliminarea aplicării cotei reduse de 5% și aplicarea unei cote reduse de 11% pentru operațiunile supuse în prezent cotei reduse de 5%.

Impozitul pe dividende va crește de la 1 ianuarie 2026

Majorarea impozitului pe dividende va crește de la 10% la 16% pentru dividendele distribuite/plătite persoanelor nerezidente începând cu data de 1 ianuarie 2026, respectiv după prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2026, pentru corelare cu regimul fiscal aplicabil dividendelor distribuite/plătite persoanelor rezidente.

De la 1 august 2025 se aplică 10%, Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS), asupra pensiilor care depășesc 3.000 de lei.

Editor : C.S.